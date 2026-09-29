FOTO Direktor odlagališta u Sl. Brodu: 'Nemam problema reći da je požar podmetnut'

Na novogradiškom odlagalištu otpada Šagulje-Ivik u utorak ujutro buknuo je požar, a direktor odlagališta Marijan Furić sumnja da je vatra podmetnuta, piše Plus Portal. Istodobno, svega nekoliko metara dalje planira se izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, projekta koji je posljednjih tjedana ponovno izazvao nezadovoljstvo dijela stanovnika Brodsko-posavske županije.

Požar je oko 6 sati uočio djelatnik koji je stigao na odlagalište. Odmah je pozvao vatrogasce, a pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Nove Gradiške brzo su intervenirali i lokalizirali požar.

- Požar je bio samo površinski i nema daljnje opasnosti. Nije riječ o dubinskom požaru kakvi se, primjerice, događaju na odlagalištu Baćanska u Davoru - rekao je Furić.

Ipak, direktor odlagališta sumnja da požar nije izbio slučajno.

- Nemam problem reći da sumnjam u podmetanje požara jer su noći prehladne za samozapaljenje - kazao je.

Odlagalište Šagulje-Ivik posljednjih je godina primilo velike količine otpada i iz drugih dijelova Hrvatske. Prema dostupnim podacima, samo prošle godine tamo je dovezeno 15.613,465 tona otpada iz Varaždina, Varaždinskih Toplica, Beretinca, Brezničkog Huma, Cestice, Gornjeg Kneginca, Petrijaneca, Sračinca, Svetog Đurđa, Svetog Ilije, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice.

Dok se na odlagalište ranije dovozio samo otpad s područja Brodsko-posavske županije, godišnje ga je bilo oko šest tisuća tona.

Upravo zbog budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje projekt je posljednjih tjedana ponovno u središtu pozornosti. Iako postoji već oko 25 godina, projekt je u međuvremenu prerastao prvotnu županijsku ideju i postao centar koji bi trebao obuhvatiti otpad iz pet županija.

RCGO Šagulje planira se izgraditi u neposrednoj blizini postojećeg odlagališta, a radovi su već u tijeku. Grade se i pretovarne stanice u Požegi, Pakracu, Slavonskom Brodu, Kutini i Novskoj.

Zbog toga stanovnici tog dijela Brodsko-posavske županije posljednjih tjedana sve glasnije negoduju zbog projekta. S obzirom na to da su radovi već započeli, ostaje pitanje mogu li različite inicijative i protivljenja stanovnika zaustaviti ili odgoditi otvaranje Centra.