FOTO Divljao je Varaždinom! Prošao kroz kružni, 'pokupio' prometne znakove, ali i auto

Za sad nepoznati vozač, prošao je kroz varaždinski kružni tok, 'pokupio' nekoliko prometnih znakova, a onda i jedan automobil. Kako doznajemo od policije, dojavu su zaprimili u četvrtak ujutro oko ponoć i deset minuta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prošao je kroz sam kružni tok u Jalkovečkoj ulici, udario nekoliko prometnih znakova, a onda u ulici Miroslava Krleže udario u parkirano vozilo - rekli su nam iz policije, te dodali kako utvrđuju okolnosti kao i tko je bio vozač.