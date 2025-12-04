Obavijesti

NOĆNI KRŠ I LOM

FOTO Divljao je Varaždinom! Prošao kroz kružni, 'pokupio' prometne znakove, ali i auto

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Policija je dojavu zaprimila u četvrtak ujutro oko 00.10 sati, te rade na utvrđivanju svih okolnosti kao i na otkrivanju identiteta vozača

Za sad nepoznati vozač, prošao je kroz varaždinski kružni tok, 'pokupio' nekoliko prometnih znakova, a onda i jedan automobil. Kako doznajemo od policije, dojavu su zaprimili u četvrtak ujutro oko ponoć i deset minuta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prošao je kroz sam kružni tok u Jalkovečkoj ulici, udario nekoliko prometnih znakova, a onda u ulici Miroslava Krleže udario u parkirano vozilo - rekli su nam iz policije, te dodali kako utvrđuju okolnosti kao i tko je bio vozač.

