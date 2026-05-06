SKANDAL U NOVOJ GRADIŠKI FOTO Dovode osumnjičene za korupciju u USKOK! 'Muljali' su oko poznate manifestacije?

U prostorije USKOK-a u Osijeku dovedeni su osumnjičeni za koruptivna kaznena djela. Prema neslužbenim informacijama 24sata, navodno je riječ o muljanju s naplatama prodajnih mjesta na sajmovima, odnosno najmu javnih površina. Pod povećalom istražitelja je najam gradskih površina za "Glazbeno ljeto". Kako doznajemo, sumnja se da su navodno mijenjali uvjete natječaja za dodjelu javnih površina za "Glazbeno ljeto" te neosnovano korigirali cijene najma. Riječ je o najvećoj glazbenoj manifestaciji u županiji.