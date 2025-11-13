Na službenim stranicama ZET-a nema obavijesti o prometnoj nesreći i zastoju.
STAKLO PO CESTI
FOTO Sudar autobusa i tramvaja u Ilici. Promet je prekinut!
Tramvajski promet zaustavljen je na zagrebačkoj Ilici nakon što je u srijedu oko 10 sati došlo do sudara tramvaja broj 6 i autobusa.
Prozori na tramvaju su razbijeni od udara, a staklo je rasuto po cesti. Do sudara je došlo na Ilici, između Primorske i Bosanske.
Na službenim stranicama ZET-a nema obavijesti o prometnoj nesreći i zastoju.
