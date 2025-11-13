Obavijesti

News

Komentari 4
STAKLO PO CESTI

FOTO Sudar autobusa i tramvaja u Ilici. Promet je prekinut!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Sudar autobusa i tramvaja u Ilici. Promet je prekinut!
9
Zagreb: U Ilici zbog sudara tramvaja i autobusa zaustavljen tramvajski promet | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na službenim stranicama ZET-a nema obavijesti o prometnoj nesreći i zastoju.

Tramvajski promet zaustavljen je na zagrebačkoj Ilici nakon što je u srijedu oko 10 sati došlo do sudara tramvaja broj 6 i autobusa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: U Ilici zbog sudara tramvaja i autobusa zaustavljen tramvajski promet Zagreb: U Ilici zbog sudara tramvaja i autobusa zaustavljen tramvajski promet Zagreb: U Ilici zbog sudara tramvaja i autobusa zaustavljen tramvajski promet
9
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prozori na tramvaju su razbijeni od udara, a staklo je rasuto po cesti. Do sudara je došlo na Ilici, između Primorske i Bosanske. 

Na službenim stranicama ZET-a nema obavijesti o prometnoj nesreći i zastoju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025