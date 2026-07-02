Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu
UŽAS
FOTO Drama na rijeci Uni: HGSS traga za nestalom osobom
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U tijeku je potraga za čojekom na rijeci Uni, javili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.
Na terenu su trenutno djelatnici MUP-a RH i timovi HGSS stanica Novska. Neslužbeno doznajemo kako je nestao državljanin BiH.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku