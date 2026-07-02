FOTO Drama na rijeci Uni: HGSS traga za nestalom osobom

U tijeku je potraga za čojekom na rijeci Uni, javili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Potraga se odvija na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Na terenu su trenutno djelatnici MUP-a RH i timovi HGSS stanica Novska. Neslužbeno doznajemo kako je nestao državljanin BiH.