FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu
Požar koji je večeras izbio u Zadru brzo je stavljen pod kontrolu, potvrdili su iz JVP Zadar. Odmah po dolasku pronašli su trogodišnje dijete, koje je zadobilo teške opekine. Požarom su zahvaćeni kuhinja i dnevni boravak. Čim se stabilizira, dijete će prevesti za Zagreb, u referentni centar za liječenje opeklina u Klaićevoj. Nije poznato je li dijete bilo samo u stanu.
U požaru koji je večeras izbio na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je ozlijeđeno dijete. Naime, ono je odmah nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja.
| Foto: Zadarski list