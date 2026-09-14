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TEŠKO OPEČENO U POŽARU

FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu

Požar koji je večeras izbio u Zadru brzo je stavljen pod kontrolu, potvrdili su iz JVP Zadar. Odmah po dolasku pronašli su trogodišnje dijete, koje je zadobilo teške opekine. Požarom su zahvaćeni kuhinja i dnevni boravak. Čim se stabilizira, dijete će prevesti za Zagreb, u referentni centar za liječenje opeklina u Klaićevoj. Nije poznato je li dijete bilo samo u stanu.
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FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu
U požaru koji je večeras izbio na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je ozlijeđeno dijete. Naime, ono je odmah nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja. | Foto: Zadarski list
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U požaru koji je večeras izbio na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je ozlijeđeno dijete. Naime, ono je odmah nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja. | Foto: Zadarski list
Komentari 1

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