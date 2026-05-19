FOTO Drniš tuguje: Puste ulice, svijeće i zastave na pola koplja
Na groblju Svetog Ivana u Badnju kraj Drniša u utorak je pokopan 19-godišnji Luka Milovac, mladić čiji je život nasilno prekinut prošlog petka. Drniš je obavijen tugom. Ulice su tihe i gotovo puste, a ispred škole koju je Luka pohađao zastave su spuštene na pola koplja. Lampioni i svijeće koje građani pale u njegov spomen svjedoče o boli grada koji se oprašta od mladića kojem je život prerano oduzet.
Vijest o Lukinoj smrti potresla je cijeli Drniš, grad koji je, prema riječima mještana, godinama živio u strahu od osumnjičenog. Govorilo se da je prijetio i najavljivao da će ponovno nekoga ubiti. U petak su se ti strahovi pretvorili u tragediju. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL