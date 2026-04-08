KOD DUBROVNIKA
FOTO Droga u teglama Nutelle i pistacija: Albanac pao na granici
Albanac je na Graničnom prijelazu Karasovići kod Dubrovnika pokušao prokrijumčariti 143 vrećice s ukupno 143.000 komada sjemenki kanabisa koje je sakrio u vrećicu među slatke namaze poput onog od pistacije i Nutelle.
Određen mu je istražni zatvor te je podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora opisanog u članku 257. stavak 1. Kaznenog zakona.
