VILA SVEŽANJ NA DRAŽBI

FOTO Država prodaje vilu, bila je ekskluzivni klub za časnike Jugolinije. Cijena 3,8 mil. eura!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javni poziv za sudjelovanje na javnom nadmetanju putem usmene javne dražbe za kupnju Vile Svežanj u Kostreni, koja je u državnom vlasništvu, po početnoj cijeni od gotovo 3,8 milijuna eura.
Kostrena: Vila Svežanj
Vila Svežanj prodaje se zajedno s pokretninama koje se u njoj nalaze, ukupna površina nekretnine i pripadajućih objekata je 14.219 četvornih metara, a rok za podnošenje prijava je 19. ožujka. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
