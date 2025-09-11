Obavijesti

ODUŠEVILE GRAĐANE

FOTO Duga nad Zagrebom

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Duga nad Zagrebom
Foto: Čitatelj 24sata

Za Dalmaciju i Slavoniju moguća je obilnija oborina, što donosi i opasnost od lokalnih poplava..

Nakon kišnog popodneva, nad Zagrebom je osvanula duga. Naš čitatelj poslao nam je fotografiju predivnog prizora....

Foto: Čitatelj 24sata

Prema prognozi DHMZ-a, u drugom dijelu dana očekuju se češća sunčana razdoblja, no nestabilnost neće u potpunosti popustiti. Poslijepodnevni pljuskovi najvjerojatniji su u sjevernim krajevima zemlje. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren jugozapadnjak, a na krajnjem jugu u jutarnjim satima i prijepodne još može biti umjerenog do vrlo jakog juga.

Temperature zraka ostat će ugodne i kretat će se između 22 i 27 °C.

Foto: Čitatelj 24sata

- Djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. U unutrašnjosti popodne lokalno pljuskovi, koji su pak na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogući i tijekom jutra i prijepodneva. Ujutro u kopnenim krajevima mjestimice magla. Vjetar slab. Na sjevernom Jadranu do umjereno jugo, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 11 i 16, a na Jadranu 18 i 22 °C. Najviša uglavnom od 24 do 28 °C. - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 12. rujna.

