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VODOSTAJ PAO

FOTO Dunav presušio i otkrio nevjerojatne prizore: Od auta do ratnih brodova i kostura...

Ovih dana rijeke Dunav i Drava u Slavoniji izgledaju pomalo jezivo. Obje su dosegnule rekordno niske vodostaje pa se moćni Dunav, s čak -122 centimetra, sveo na omanju rječicu, dok je Dravom zabranjena plovidba zbog niskog vodostaja. Obje su rijeke velikim dijelom pokazala svoja korita. Dok je Drava na -174 centimetra kraj osječke Tvrđe otkrila i ostatke staroga Garnizonskog kupališta, koje datira s kraja 18. stoljeća, Dunav je u različitim dijelovima svoga toka otkrio stvarno zanimljive potope.
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