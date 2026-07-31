FOTO Dunav presušio i otkrio nevjerojatne prizore: Od auta do ratnih brodova i kostura...

Ovih dana rijeke Dunav i Drava u Slavoniji izgledaju pomalo jezivo. Obje su dosegnule rekordno niske vodostaje pa se moćni Dunav, s čak -122 centimetra, sveo na omanju rječicu, dok je Dravom zabranjena plovidba zbog niskog vodostaja. Obje su rijeke velikim dijelom pokazala svoja korita. Dok je Drava na -174 centimetra kraj osječke Tvrđe otkrila i ostatke staroga Garnizonskog kupališta, koje datira s kraja 18. stoljeća, Dunav je u različitim dijelovima svoga toka otkrio stvarno zanimljive potope.
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Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma.
| Foto: Zorana Jevtic
Glasnogovornik austrijske energetske tvrtke Verbund Florian Seidl rekao je da su uzrok niskih vodostaja manjak oborina i sve manja količina otopljene ledenjačke vode.
| Foto: Zorana Jevtic
"U ovo doba godine trebali bismo koristiti vodu nastalu topljenjem snijega, no zbog globalnog zatopljenja pada sve manje snijega", rekao je Seidl. Dodao je da je proizvodnja Verbunda oko 30 posto ispod dugoročnog prosjeka.
| Foto: Zorana Jevtic
U Rumunjskoj je vodostaj Dunava pao na trećinu prosjeka zabilježenog u srpnju, zbog čega su zaustavljena oba operativna reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja inače proizvodi oko petine električne energije u zemlji.
| Foto: Zorana Jevtic
U Mađarskoj je iz pogona isključen jedan od četiri reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Magyar upozorio je da prijeti gašenje i preostala tri reaktora.
| Foto: Zorana Jevtic
Nizak vodostaj otežava i plovidbu Dunavom. Ovoga tjedna kod rumunjske riječne luke Cetate kruzer s gotovo 240 putnika nasukao se na pješčani sprud, a svi putnici sigurno su evakuirani.
| Foto: Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Niske razine vode potpuno su promijenile izgled jednog od najvećih europskih riječnih tokova.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Fotografije snimljene iz zraka najbolje prikazuju razmjere ovog rijetkog hidrološkog fenomena, na pojedinim dijelovima vidljive su velike pješčane sprudove i znatno suženo korito rijeke.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Rekordno nizak vodostaj posljedica je dugotrajnog razdoblja bez značajnijih oborina i visokih temperatura koje posljednjih tjedana pogađaju velik dio regije.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Pogledajte u galeriji kako izgleda Dunav kod Batine na najnižem vodostaju u povijesti mjerenja.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Zorana Jevtic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU
Foto LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU
Foto LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU
Foto LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU
Foto LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Antonio Bronic
Foto Ovidiu Micsik