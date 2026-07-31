Hamas je objavio uvjete pod kojima će se razoružati u Gazi

Implementacija sporazuma o miru u Pojasu Gaze koji je najavio američki predsjednik Donald Trump ovisit će o tome hoće li se Izrael pridržavati svojih obaveza prema dogovoru postignutom prošle godine, kazao je viši dužnosnik palestinske militantne skupine Hamas za Reuters u petak.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social u četvrtak najavio "veliku prekretnicu" prema okončanju rata u Gazi, tvrdeći da je njegov "Odbor za mir" postigao sporazum o potpuno razoružanju Hamasa i drugih oružanih skupina.

Gazi Hamad, dužnosnik Hamasa uključen u pregovore, kazao je da sporazum predstavlja "sveobuhvatni okvir" koji se osim pitanja razoružanja dotiče i drugih stvari te će ovisiti o izraelskoj implementaciji prve faze sporazuma postignutog prošle godine u egipatskom Šarm el-Šeiku.

Dodao je da se prema tom sporazumu Izrael obvezao okončati svoje napade u Gazi te povući svoje snage na položaje koje je držao u listopadu, ali i povećati količinu humanitarne pomoći i robe koje ulaze u enklavu.

Jedino tada će Hamas pristati predati oružje novom Nacionalnom odboru za upravljanje Gazom (NCAG), tehnokratskom tijelom osnovanom radi upravljanja enklavom.

"Ustrajali smo pred posrednicima u tome da se Izrael mora pridržavati dogovora", kazao je.

Izraelski dužnosnik je u četvrtak rekao da Izrael neće pristati na povlačenje iza takozvane Žute linije prije nego što se Hamas razoruža, a Pojas Gaze demilitarizira.

Palestinski Islamski džihad, militantna skupina saveznički povezana s Hamasom, odbacio je izvješća o sporazumu koji podupiru Sjedinjene Države, a koji bi uključivao razoružanje i Hamasa i Islamskog džihada u Pojasu Gaze. Skupina je priopćila da su tvrdnje o postizanju dogovora netočne.

Član političkog ureda Islamskog džihada izjavio je da je "dokument koji kruži u javnosti" tek nacrt na koji je ta organizacija uložila primjedbe.