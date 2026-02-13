Obavijesti

News

Komentari 1
MATERIJALNA ŠTETA

FOTO Dva automobila sudarila se kod Vjesnika: 'Zar opet tu?'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Dva automobila sudarila se kod Vjesnika: 'Zar opet tu?'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđenih osoba nema, a nastala je samo materijalna šteta

Admiral

Opet sudar kod Vjesnika, izgleda strašno. Ne vjerujem da se tako često ponavlja, javio nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, sudarila su se dva automobila u četvrtak oko 22.10 sati.

TROJE PRIVEDENIH Masovna tučnjava u Makarskoj: Jedan muškarac teško ozlijeđen
Masovna tučnjava u Makarskoj: Jedan muškarac teško ozlijeđen
Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđenih osoba nema, a nastala je samo materijalna šteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026