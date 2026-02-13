Ozlijeđenih osoba nema, a nastala je samo materijalna šteta
MATERIJALNA ŠTETA
FOTO Dva automobila sudarila se kod Vjesnika: 'Zar opet tu?'
Opet sudar kod Vjesnika, izgleda strašno. Ne vjerujem da se tako često ponavlja, javio nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, sudarila su se dva automobila u četvrtak oko 22.10 sati.
