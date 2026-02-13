FOTO Dva automobila sudarila se kod Vjesnika: 'Zar opet tu?'

Opet sudar kod Vjesnika, izgleda strašno. Ne vjerujem da se tako često ponavlja, javio nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, sudarila su se dva automobila u četvrtak oko 22.10 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđenih osoba nema, a nastala je samo materijalna šteta.