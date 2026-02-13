Masovna tučnjava u Makarskoj: Jedan muškarac teško ozlijeđen

Četiri muškarca i tri žene u dobi od 22 do 61 godinu fizički su se sukobili u Makarskoj u četvrtak oko 10.30. Zbog narušenih odnosa, sve se zbilo ispred ulaza u zgradu.

Pet osoba je ozlijeđeno - četiri lakše, a muškarac (31) je teško ozlijeđen.

- Uhićena su trojica (rođeni 1970,1999, 2004) i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Sudjelovanje u tučnjavi i danas tijekom dana će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će ostali sudionici biti prekršajno prijavljeni zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je policija.