Obavijesti

News

Komentari 9
TROJE PRIVEDENIH

Masovna tučnjava u Makarskoj: Jedan muškarac teško ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Masovna tučnjava u Makarskoj: Jedan muškarac teško ozlijeđen
Foto: Ilustracija

Uhićena su trojica (rođeni 1970,1999, 2004) i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Sudjelovanje u tučnjavi

Admiral

Četiri muškarca i tri žene u dobi od 22 do 61 godinu fizički su se sukobili u Makarskoj u četvrtak oko 10.30. Zbog narušenih odnosa, sve se zbilo ispred ulaza u zgradu.

ISTRAGA JOŠ TRAJE Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu
Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Pet osoba je ozlijeđeno - četiri lakše, a muškarac (31) je teško ozlijeđen. 

NEVJEROJATNA SNIMKA VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

- Uhićena su trojica (rođeni 1970,1999, 2004) i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Sudjelovanje u tučnjavi i danas tijekom dana će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će ostali sudionici biti prekršajno prijavljeni zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026