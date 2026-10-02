FOTO Dvije godine radova: Evo kako je nastala nova Sarajevska cesta. Danas se pušta u promet

Prije dvije godine počeli su radovi na proširenju Sarajevske ceste koja će s novom tramvajskom prugom postati novi ulaz u Zagreb, jednom kad i HAC izgradi nadvožnjak kojim će je spojiti na obilaznicu. Tomislav Tomašević u 11 sati obilježit će puštanje cestovnog prometa proširene ceste na puni profil s tri trake u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima. No, tramvaji će Sarajevskom početi voziti sljedeći mjesec.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Luka stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL