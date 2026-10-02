Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NOVI ULAZ U ZAGREB

FOTO Dvije godine radova: Evo kako je nastala nova Sarajevska cesta. Danas se pušta u promet

Prije dvije godine počeli su radovi na proširenju Sarajevske ceste koja će s novom tramvajskom prugom postati novi ulaz u Zagreb, jednom kad i HAC izgradi nadvožnjak kojim će je spojiti na obilaznicu. Tomislav Tomašević u 11 sati obilježit će puštanje cestovnog prometa proširene ceste na puni profil s tri trake u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima. No, tramvaji će Sarajevskom početi voziti sljedeći mjesec.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Snimke iz zraka po?etka radova na proširenju i rekonstrukciji Sarajevske ceste u Zagrebu
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
1/107
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026