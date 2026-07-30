FOTO Dvoje ljudi ozlijeđeno na A1. Talijan se zabio u pokvareni auto pa završio na boku...

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u srijedu u ujutro na autocesti A1 kod Vodica, objavila je zadarska policija. Nesreća se dogodila oko 11,15 sati na dionici autoceste A1 Pristeg - Vodice.

Foto: Čitatelj 24sata





Prema rezultatima očevida, prometna nesreća se dogodila kada je državljanin Italije (21) autom u smjeru Splita, u kojem je prevozio dva putnika, automobilom naletio na vozilo zaustavljeno poradi kvara.



Talijan (21) se nije kretao sredinom obilježene prometne trake zbog čega je osobnim automobilom prešao na prometnu traku za zaustavljanje vozila u nuždi, gdje je prednjim dijelom automobila naletio na stražnji lijevi dio auta kojeg je vozio Čeh (38),, a koji je zaustavio svoje vozilo na prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi, propisno označeno te se u trenutku nesreće nalazio izvan vozila.

Foto: Čitatelj 24sata

Uslijed tog naleta zaustavljeni osobni automobil odbačen je na zaštitnu ogradu, dok se auto Talijana prevrnuo na bok. Zbog zadobivenih ozljeda na pružanje liječničke pomoći u šibensku bolnicu prevezeni su putnici, državljani Italije, gdje su kod 22-godišnjaka utvrđene teške, po život opasne ozljede, dok su kod 21-godišnjeg putnika ozljede još neutvrđene.



U tijeku je kriminalističko istraživanje u svezi izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.