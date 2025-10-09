FOTO Dvoje ozlijeđeno u sudaru auta i traktora u Koprivnici

Dvoje ljudi je ozlijeđeno oko 18,45 sati u Koprivnici nakon sudara osobnog automobila i poljoprivrednog traktora, javio je OKCP koprivničko-križevačke policije. Prometna nesreća se dogodila na zaobilaznoj cesti kod kružnog toka sa Starogradskom ulicom.

Foto: Epodravina

Zbog obavljanja očevida u 19,00 sati zatvorena je za promet zaobilaznica na DC-2 u Koprivnici, te se promet preusmjerava kod kružnog toka na Križevačkoj cesti prema gradskim ulicama, te kod nadvožnjaka na Bjelovarskoj cesti, također preko gradskih ulica.