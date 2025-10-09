Obavijesti

News

Komentari 1
UŽAS NA CESTI

FOTO Dvoje ozlijeđeno u sudaru auta i traktora u Koprivnici

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Dvoje ozlijeđeno u sudaru auta i traktora u Koprivnici
5
Foto: Epodravina

Zbog obavljanja očevida u 19,00 sati zatvorena je za promet zaobilaznica na DC-2  u Koprivnici

Dvoje ljudi je ozlijeđeno oko 18,45 sati  u Koprivnici nakon sudara osobnog automobila i poljoprivrednog traktora, javio je OKCP koprivničko-križevačke policije. Prometna nesreća se dogodila na zaobilaznoj cesti kod kružnog toka sa Starogradskom ulicom.

Foto: Epodravina

Zbog obavljanja očevida u 19,00 sati zatvorena je za promet zaobilaznica na DC-2  u Koprivnici, te se promet preusmjerava kod kružnog toka na Križevačkoj cesti prema gradskim ulicama, te kod nadvožnjaka na Bjelovarskoj cesti, također preko gradskih ulica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025