FOTO Eksplodirao automobil u St. Peterburgu: Poginuo ruski vojni časnik, supruga ranjena

Ruski vojni časnik u činu potpukovnika ubijen je, a njegova supruga životno je ugrožena nakon snažne eksplozije automobila u četvrtak ujutro u Sankt-Peterburgu. Incident, koji nosi sva obilježja ciljanog atentata, dogodio se oko deset sati po lokalnom vremenu u južnom predgrađu grada.

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Do smrtonosne eksplozije je došlo na Kolpinskoj autocesti u četvrti Šušari, u blizini supermarketa Magnit. Prema izvještajima neovisnog ruskog medija Fontanka, vjeruje se da je improvizirana eksplozivna naprava detonirala unutar vozila, kineskog crossovera marke Geely, neposredno nakon što je 53-godišnji potpukovnik pokrenuo motor.

Foto: Stringer

Par je u tom trenutku kretao od svoje kuće, a mediji ističu kako se radi o naselju u kojem se nalazi velik broj stanova namijenjenih vojnom osoblju i njihovim obiteljima.

Silina eksplozije bila je razorna. Potpukovnik, za kojeg se navodi da je bio vojni pilot, preminuo je na licu mjesta. Njegova supruga hitno je prevezena u bolnicu s teškim ozljedama i nalazi se na intenzivnoj njezi. Pojedini izvještaji navode da su u eksploziji oboje ostali bez nogu.

Foto: Stringer

Eksplozija je potpuno uništila automobil, raznijela poklopac motora i stražnji odbojnik, dok su krhotine bile razbacane u krugu od nekoliko desetaka metara. Oštećeno je i nekoliko obližnjih parkiranih vozila.

Ruski Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak, no u službenom priopćenju incident vrlo oprezno opisuje kao "požar vozila" u kojem je jedna osoba poginula, a druga ozlijeđena. Vlasti još uvijek nisu javno potvrdile identitet žrtve kao vojnog časnika niti su objavile njegovo ime, unatoč brojnim medijskim izvještajima.

Uz korištenje AI-ja*