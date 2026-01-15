FOTO Eksplozija pa veliki požar: Zatvorili autocestu u Sloveniji nakon sudara, prizori su užasni
Na Štajerskoj autocesti u Sloveniji oko osam sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali cisterna s gorivom i kombi vozilo. Slovenski mediji pišu kako je nakon nesreće došlo do velike eksplozije, izbio je požar, na teren su stigli vatrogasci...
