SUDARILA SE CISTERNA S GORIVOM

FOTO Eksplozija pa veliki požar: Zatvorili autocestu u Sloveniji nakon sudara, prizori su užasni

Na Štajerskoj autocesti u Sloveniji oko osam sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali cisterna s gorivom i kombi vozilo. Slovenski mediji pišu kako je nakon nesreće došlo do velike eksplozije, izbio je požar, na teren su stigli vatrogasci...
Na Štajerskoj autocesti u Sloveniji oko osam sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali cisterna s gorivom i kombi vozilo. Slovenski mediji pišu kako je nakon nesreće došlo do velike eksplozije, izbio je požar, na teren su stigli vatrogasci... | Foto: Facebook
