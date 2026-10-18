Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA VATROGASNA INTERVENCIJA

FOTO Eksplozija plina u Rijeci: Od siline se urušio balkon!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Eksplozija plina u Rijeci: Od siline se urušio balkon!
4
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom pretraživanja prostora ispunjenog gustim dimom vatrogasci su na jednoj od stolica uočili mačku koja je jedva disala. Odmah su je iznijeli na svježi zrak i tako joj spasili život

Riječki vatrogasci intervenirali su u subotu navečer nakon dojave o eksploziji, požaru i urušavanju dijela kuće. Dojava je zaprimljena u 22:03, a plamen se već tijekom dolaska vatrogasaca na intervenciju mogao vidjeti izdaleka. Po dolasku na mjesto događaja zatekli su požar u razbuktaloj fazi te odmah započeli gašenje s dva mlaza vode. Stanari su, srećom, neposredno prije dolaska vatrogasaca uspjeli sami izaći iz kuće i skloniti se na sigurno.

Intervencija je bila posebno zahtjevna zbog posljedica eksplozije propan-butana, koja je izbila zid kuće. Srušeni balkon pritom je potpuno blokirao pristup stanu na gornjoj etaži. Vatrogasci su zato morali pronaći drugi način ulaska. U stan su se popeli pomoću ljestvi kako bi pregledali prostorije i omogućili odimljavanje.

Tijekom pretraživanja prostora ispunjenog gustim dimom vatrogasci su na jednoj od stolica uočili mačku koja je jedva disala. Odmah su je iznijeli na svježi zrak i tako joj spasili život. Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke poručili su da svaka intervencija donosi svoje izazove, a njihov je zadatak profesionalno odraditi posao i sačuvati svaki život.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu
MACRONU GORI POD NOGAMA

Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu

Nasilni incidenti dogodili su se u Parizu, Marseilleu, Rennesu, Toulouseu, Angersu i drugdje
Oglasila se Torcida. Bolje da nije
SRAMOTNO PRIOPĆENJE

Oglasila se Torcida. Bolje da nije

Torcida je upozorila na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana
FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić
U BIJEGU SU

FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić

Splitska policija objavila je fotografije torcidaša koje traže zbog sramotnog kortea u kojima su slavili Hitlera i Auschwitz uoči utakmice protiv Ajaxa. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026