FOTO Eksplozija plina u Rijeci: Od siline se urušio balkon!

Riječki vatrogasci intervenirali su u subotu navečer nakon dojave o eksploziji, požaru i urušavanju dijela kuće. Dojava je zaprimljena u 22:03, a plamen se već tijekom dolaska vatrogasaca na intervenciju mogao vidjeti izdaleka. Po dolasku na mjesto događaja zatekli su požar u razbuktaloj fazi te odmah započeli gašenje s dva mlaza vode. Stanari su, srećom, neposredno prije dolaska vatrogasaca uspjeli sami izaći iz kuće i skloniti se na sigurno.

Intervencija je bila posebno zahtjevna zbog posljedica eksplozije propan-butana, koja je izbila zid kuće. Srušeni balkon pritom je potpuno blokirao pristup stanu na gornjoj etaži. Vatrogasci su zato morali pronaći drugi način ulaska. U stan su se popeli pomoću ljestvi kako bi pregledali prostorije i omogućili odimljavanje.

Tijekom pretraživanja prostora ispunjenog gustim dimom vatrogasci su na jednoj od stolica uočili mačku koja je jedva disala. Odmah su je iznijeli na svježi zrak i tako joj spasili život. Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke poručili su da svaka intervencija donosi svoje izazove, a njihov je zadatak profesionalno odraditi posao i sačuvati svaki život.