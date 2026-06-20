FOTO Europa se topi! Ekstremne temperature pogodile gradove

Francuska i Njemačka podignule su stupanj pripravnosti zbog ekstremnih vrućina, dok se stanovnici i turisti u Italiji bore s temperaturama koje prelaze 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim dijelovima Europe živa u termometru mogla skočiti i do 41°C, a najgore se tek očekuje početkom tjedna.
Velik dio Europe ovih je dana pod udarom snažnog toplinskog vala, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta penju se prema rekordnim vrijednostima.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Velik dio Europe ovih je dana pod udarom snažnog toplinskog vala, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta penju se prema rekordnim vrijednostima. |
Foto: Sarah Meyssonnier
Velik dio Europe ovih je dana pod udarom snažnog toplinskog vala, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta penju se prema rekordnim vrijednostima.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Najteža situacija očekuje se u Francuskoj. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će se ekstremne vrućine zadržati i tijekom idućeg tjedna, a stručnjaci ih već uspoređuju s velikim toplinskim valovima iz 2003. i 2019. godine.
| Foto: Sarah Meyssonnier
U pojedinim dijelovima zemlje do nedjelje se očekuje između 39 i 40 stupnjeva Celzija, dok bi lokalno temperatura mogla dosegnuti i 41 stupanj. Vrhunac vrućine očekuje se u ponedjeljak.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
U Italiji su posljedice toplinskog vala već itekako vidljive. Turisti su satima čekali na ulazak u Koloseum pod jakim suncem, a mnogi su spas od vrućine potražili u hladnijim podzemnim prostorima ispod ostataka Klaudijeva hrama.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Stanovnici Bologne osvježenje su tražili uz vodu i u hladu gradskih trijemova, dok su se građani Varšave sklanjali uz obale rijeke Visle kako bi lakše podnijeli visoke temperature.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet toplinskih valova diljem Europe. Osim zdravstvenih problema, sve veći problem postaju i gospodarske posljedice.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane