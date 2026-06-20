Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PAKLENE VRUĆINE

FOTO Europa se topi! Ekstremne temperature pogodile gradove

Francuska i Njemačka podignule su stupanj pripravnosti zbog ekstremnih vrućina, dok se stanovnici i turisti u Italiji bore s temperaturama koje prelaze 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim dijelovima Europe živa u termometru mogla skočiti i do 41°C, a najgore se tek očekuje početkom tjedna.
Heatwave hits France
Velik dio Europe ovih je dana pod udarom snažnog toplinskog vala, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta penju se prema rekordnim vrijednostima. | Foto: Sarah Meyssonnier
1/15
Velik dio Europe ovih je dana pod udarom snažnog toplinskog vala, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta penju se prema rekordnim vrijednostima. | Foto: Sarah Meyssonnier
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026