FOTO Europol razbio balkansku mrežu kriminala. Uhitili desetke ljudi, jedan 'pao' u Hrvatskoj

Gotovo 50 ljudi uhićeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv narkomreže povezane sa zemljama zapadnog Balkana, a koja se sumnjiči za ubojstva, otmice i napade ručnim bombama diljem Europe. Istraga uz potporu Europola otkrila je mrežu za koju se sumnja da je velike količine droge skrivala u legalnom komercijalnom teretu. Kada bi pošiljke bile zaplijenjene ili bi došlo do sporova, članovi skupine i njihove obitelji navodno su postajali mete nasilnih odmazdi.

Akcija je provedena 6. listopada 2026. godine, kada je policija pretražila 42 objekta u Sloveniji i Španjolskoj. Istražitelji iz te dvije zemlje surađivali su s hrvatskim vlastima, a uhićenja su u stvarnom vremenu koordinirana iz centra za koordinaciju uz potporu Europola u Ljubljani.

Tijekom akcije uhićene su 34 osobe u Sloveniji, jedna u Španjolskoj te jedna u Hrvatskoj. Još 11 osumnjičenih bilo je uhićeno ranije.

Foto: Europol

Tijekom akcije policija je zaplijenila 66 kilograma droge, među kojima 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina. Zaplijenjeno je i vatreno oružje, nakit te novac.

Droga, nasilje i odmazde

Istražitelji su mrežu povezali s više pucnjava, ubojstava i pokušaja ubojstava, kao i s otmicom jednog člana skupine. U napadima su koristili i eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, a mete su uglavnom bili članovi skupine ili njihovi članovi obitelji.

Osumnjičeni su, prema rezultatima istrage, nasiljem pokušavali nadoknaditi gubitke, kažnjavati osobe koje su smatrali odgovornima te zadržati kontrolu nad aktivnostima kriminalne mreže. Istraga je otkrila i pokušaj ubojstva u Španjolskoj.

U skupini su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske.

Drogu skrivali među legalnom robom

Foto: Europol

Članovi kriminalne mreže koristili su vrlo sigurne šifrirane komunikacijske platforme, među kojima SKY ECC i CryptCom, kako bi dogovarali prijevoz droge, komunicirali s drugim članovima i pokušali prikriti svoje kriminalne aktivnosti od policije.

Mreža je navodno angažirala vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su drogu prevozili zajedno s legalnom robom. Koristili su kamione, kombije i automobile.

Kokain, kanabis, amfetamin, MDMA i metamfetamin prevozili su iz Belgije, Nizozemske i Španjolske prema drugim europskim zemljama. Za krijumčarenje su koristili postojeće komercijalne rute, dok su im legalne isporuke donosile prihod i smanjivale troškove prijevoza.

Od veljače 2022. do rujna 2026. godine vlasti su zaplijenile 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA. Zaplijenjeno je i 550 litara anhidrida octene kiseline, kemijskog prekursora koji se koristi u proizvodnji droge, zatim automatsko oružje s prigušivačem, streljivo i nekoliko pištolja.

No istraga je pokazala da su kriminalne aktivnosti bile znatno veće od količina koje su fizički zaplijenjene.

Dokazi iz komunikacije putem SKY ECC-a, zajedno s drugim dokazima prikupljenima tijekom istrage, omogućili su istražiteljima da rekonstruiraju i povežu dodatne transporte i transakcije droge s članovima organiziranih kriminalnih skupina.

Foto: Europol

Zbog toga se osumnjičene očekuje kazneno goniti i zbog dodatnih količina od približno 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA, jednog kilograma ketamina i jednog kilograma hašiša.

Riječ je i o 18.000 tableta ecstasyja i 1000 jedinica psihoaktivnih gljiva. Istražitelji su pronašli i 45 litara ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina.

Ti podaci pokazuju da zaplijenjene količine predstavljaju samo dio ukupne aktivnosti krijumčarenja droge koju su istrage otkrile.

Akciju koordinirali iz Ljubljane

Europol je tijekom istrage pružao analitičku potporu i pomagao u koordinaciji nacionalnih tijela. U istragu su bili uključeni predstavnici 22 zemlje.

Na dan akcije stručnjak Europola i hrvatski istražitelj pridružili su se koordinacijskom centru u Ljubljani. Odatle su pomagali istražiteljima na terenu i u stvarnom vremenu koordinirali uhićenja u različitim državama.

U akciji su sudjelovali slovenska Nacionalna policija, španjolska Jedinica organske pravosudne policije Civilne garde Barcelone te hrvatska Nacionalna policija