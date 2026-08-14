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LOKVA ROGOZNICA

FOTO Evakuirali puno mještana i turista. Pred vatrogascima je besana noć i borba s vatrom

Veliki požar koji je buknuo u mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša trenutačno je izvan kontrole, a vatra se opasno približila kućama, zbog čega je započela evakuacija stanovništva. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi obranile objekte.
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Požar kod Omiša: Evakuiran velik broj turista i mještana, pred vatrogascima je besana noć
Traje je evakuacija stanovnika s vatrom ugroženog područja Lokve Rogoznice u sportsku dvoranu u Omišu, potvrdio je u četvrtak navečer Hini glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Traje je evakuacija stanovnika s vatrom ugroženog područja Lokve Rogoznice u sportsku dvoranu u Omišu, potvrdio je u četvrtak navečer Hini glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

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