LOKVA ROGOZNICA FOTO Evakuirali puno mještana i turista. Pred vatrogascima je besana noć i borba s vatrom

Veliki požar koji je buknuo u mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša trenutačno je izvan kontrole, a vatra se opasno približila kućama, zbog čega je započela evakuacija stanovništva. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi obranile objekte.

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