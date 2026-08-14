FOTO Evakuirali puno mještana i turista. Pred vatrogascima je besana noć i borba s vatrom

Veliki požar koji je buknuo u mjestu Lokva Rogoznica kod Omiša trenutačno je izvan kontrole, a vatra se opasno približila kućama, zbog čega je započela evakuacija stanovništva. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi obranile objekte.
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Traje je evakuacija stanovnika s vatrom ugroženog područja Lokve Rogoznice u sportsku dvoranu u Omišu, potvrdio je u četvrtak navečer Hini glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Traje je evakuacija stanovnika s vatrom ugroženog područja Lokve Rogoznice u sportsku dvoranu u Omišu, potvrdio je u četvrtak navečer Hini glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Traje je evakuacija stanovnika s vatrom ugroženog područja Lokve Rogoznice u sportsku dvoranu u Omišu, potvrdio je u četvrtak navečer Hini glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Vatra je uhvatila i pojedine automobile, a bilježe se kolone turista koji napuštaju Omiš
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U pomoć dolaze vatrogasci iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Zagreba.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL