FOTO Evo kakav grad unutar grada želi graditi Pripuz: Zelene oaze, neboderi, škola, vile...
Nakon što je dobio građevinsku dozvolu za neboder od 20 katova, vlasnik CIOS-a Petar Pripuz odlučio je pokušati u suradnji s gradskom upravom realizirati stari megaprojekt na zagrebačkom Črnomercu. Riječ je o površini od 285.000 četvornih metara na Müllerovu brijegu iznad bivše Ciglane. Pripuz je preko svoje tvrtke Miller centar vlasnik pola zemljišta, a polovica je u vlasništvu tvrtki odvjetnika Ante Nobila, poduzetnika Danka Končara i nasljednika pokojnog Miće Carića. Poznati su sukobi Pripuza i aktualnoga gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, a Pripuzova tvrtka sad mu je poslala futuristički i zeleni prikaz što bi napravila na tom prostoru. Inače, za gradnju je potreban Urbanistički plan uređenja (UPU), a da bi on bio usvojen, Grad mora dati program za njegovu izradu, investitor bi ga trebao financirati, a tek nakon javne rasprave mogao bi biti usvojen na skupštini. Pripuz je poslao i dopis iz kojeg je vidljivo da čeka osnovni program za UPU dulje od godinu dana te da nije dobio nikakav odgovor. Oni njemu bliski zato kažu da je odlučio napraviti vizualizaciju onoga što planira graditi i prezentirati to i vijećnicima, gradonačelniku i javnosti.
| Foto: PROMO
"Nudi najzeleniji projekt ikad realiziran u gradu, s nizom javnih sadržaja. Pa ćemo vidjeti hoće li gradonačelnik odobriti takvo nešto u skladu sa svojim proklamiranim politikama ili će prevladati antagonizam", otkriva nam pozadinu osoba bliska Pripuzu.
| Foto: PROMO
U odnosu na prethodne planove koji više ne vrijede, gradnja je prema konceptu znatno smanjena iako bi na zapadu Zagreba niknuo novi mali grad. Procjena je da bi bilo oko tisuću stanova, ali Pripuz će to vjerojatno morati i rezati jer je neke zgrade planirao na osam etaža, a novi GUP dozvoljava šest. Više od 70.000 kvadrata namijenjeno je zelenilu. Na području se nalaze dva jezera, a oba bi bila zadržana
| Foto: PROMO
Jedno, nazvano "Plavo oko", bilo bi pretvoreno u kupalište, a prema objašnjenju vizualizacija, vodu bi prirodno filtrirale biljke te bi oko jezera bilo napravljeno drveno sunčalište, ali i edukativna staza. Drugo, manje jezero, nazvano je "Zeleno oko" i bilo bi ostavljeno netaknuto, kao prirodni rezervat
| Foto: PROMO
Stari i danas zapušteni njemački bunker bio bi sačuvan i pretvoren u kušaonicu vina te hrvatskih delikatesa.
| Foto: PROMO
"Mreža zaboravljenih podzemnih prostora s kamenim i betonskim svodoima dobiva novu funkciju", stoji u Pripuzovom promo materijalu...
| Foto: PROMO
Pametne šetnice: Mreža staza za pješake i bicikliste opremljena je senzorskom LED rasvjetom koja se diskretno pali s prolaskom, stvarajući vizualni doživljaj "pulsirajuće staze". Na ključnim točkama nalaze se edukativni info-paneli s QR kodovima koji vode do AR (proširena stvarnost) sadržaja, stoji u promo materijalu...
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Adrenalinska zona: Na najstrmijim dijelovima brijega osmišljena je adrenalinska zona s jednosmjernim downhill i flow stazama za brdski biciklizam. Prva takva zona u gradu: Ovo je prvi legalan i uređen poligon za brdski biciklizam unutar Zagreba, privlačan za profesionalce i rekreativce, stoji u promo materijalu...
| Foto: PROMO
Najavljuju i 'sportsku dvoranu s karakterom': Moderna, funkcionalna i sigurna sportska građevina koja s ponosom nosi sjećanje na industrijsku prošlost Zagreba, pretvarajući se u inspirativno okruženje za nove generacije, stoji u promo materijalima..
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Najavljuje se i "Land art park": 'Ideja parka nadograđena je suptilnom svjetlosnom i zvučnom instalacijom. Drvoredi su osvijetljeni tako da suptilno pulsiraju u godišnjim dobima, a ambijentalni zvuci prirode diskretno se pojačavaju', stoji u promo materijalu...
| Foto: PROMO
Revitalizirao bi se i stari produktovod koji je koristila Ciglana i pretvorio bi se u modernu šetnicu koja bi novi grad povezivala s park šumom Grmoščica
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Škola i vrtić izgledaju potpuno futuristički - zelena igrališta su na krovovima, a umjesto zidova imaju staklene površine
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
"Sva arhitektura i krajobrazni dizajn slijede prirodne linije padine. Umjesto ravnanja terena, stvaraju se kaskadne strukture koje se stapaju s okolišem"; stoji u planu...
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Najavljuje nebodere...
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Ali i vile s privatnim vrtovima...
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto promo