FOTO Evo kakav grad unutar grada želi graditi Pripuz: Zelene oaze, neboderi, škola, vile...

Nakon što je dobio građevinsku dozvolu za neboder od 20 katova, vlasnik CIOS-a Petar Pripuz odlučio je pokušati u suradnji s gradskom upravom realizirati stari megaprojekt na zagrebačkom Črnomercu. Riječ je o površini od 285.000 četvornih metara na Müllerovu brijegu iznad bivše Ciglane. Pripuz je preko svoje tvrtke Miller centar vlasnik pola zemljišta, a polovica je u vlasništvu tvrtki odvjetnika Ante Nobila, poduzetnika Danka Končara i nasljednika pokojnog Miće Carića. Poznati su sukobi Pripuza i aktualnoga gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, a Pripuzova tvrtka sad mu je poslala futuristički i zeleni prikaz što bi napravila na tom prostoru. Inače, za gradnju je potreban Urbanistički plan uređenja (UPU), a da bi on bio usvojen, Grad mora dati program za njegovu izradu, investitor bi ga trebao financirati, a tek nakon javne rasprave mogao bi biti usvojen na skupštini. Pripuz je poslao i dopis iz kojeg je vidljivo da čeka osnovni program za UPU dulje od godinu dana te da nije dobio nikakav odgovor. Oni njemu bliski zato kažu da je odlučio napraviti vizualizaciju onoga što planira graditi i prezentirati to i vijećnicima, gradonačelniku i javnosti. | Foto: PROMO