FOTO Evo kako idu radovi na asfaltiranju nasipa u Zagrebu...

Čitatelj nam je poslao fotografije na kojima se vidi kako radnici i strojevi asfaltiraju pješačko-biciklističku stazu koja će spojiti najgušće naseljena gradska područja Trnja, Novog Zagreba - istok i Novog Zagreba - zapad
Krajem listopada započeli su radovi na VI. fazi Greenwaya, državne biciklističke rute koja obuhvaća uređenje i izgradnju biciklističkih i pješačkih staza duž rijeke Save u Zagrebu. Radovi na savskom nasipu, na dionici od Mosta slobode prema Mostu mladosti, dio su šireg nastojanja Gradske uprave da unaprijedi prometnu infrastrukturu i održive oblike mobilnosti.
Čitatelj nam je poslao fotografije s terena na kojima se vidi kako radnici i strojevi asfaltiraju pješačko-biciklističku stazu koja će spojiti najgušće naseljena gradska područja Trnja, Novog Zagreba - istok i Novog Zagreba - zapad.
U sklopu projekta uređuje se nasip na obje obale Save od pješačko-biciklističkog Savskog mosta do Mosta mladosti, u duljini od 10 kilometara. Biciklistička staza sadržavat će više odmorišta s infrastrukturom, uključujući javnu rasvjetu i poveznice s postojećom cestovnom mrežom. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi infrastrukture svim građanima, uključujući djecu, osobe s invaliditetom i rekreativce, čime projekt unaprijeđuje održivu mobilnost.
