Obavijesti

Galerija

HRVATSKA KNJIŽEVNA NAGRADA

FOTO Evo kako je bilo na dodjeli Frica i tko je osvojio nagradu!

U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, u četvrtak navečer, književnica Lora Tomaš proglašena je dobitnicom književne nagrade Fric za roman "Papir tvoje kože", izdavača "Hena Com"!
24SATA Zagreb: Dodjela književne nagrade Fric
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, u četvrtak navečer, književnica Lora Tomaš proglašena je dobitnicom književne nagrade Fric za roman "Papir tvoje kože", izdavača "Hena Com"! | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/71
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, u četvrtak navečer, književnica Lora Tomaš proglašena je dobitnicom književne nagrade Fric za roman "Papir tvoje kože", izdavača "Hena Com"! | Foto: Igor Soban/PIXSELL

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026