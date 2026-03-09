FOTO Evo kako je prošao prvi dan vojnog roka u Slunju

Na temeljno vojno osposobljavanje danas je 800 ročnika i ročnica ušlo u tri hrvatske vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi. Trajat će dva mjeseca, primat će plaću u iznosu od oko 1100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža.
Foto Luka Safundžić/24sata
