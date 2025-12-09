FOTO Evo kako su Slovenci predali ubojicu iz Međimurja: Dronovi su čuvali područje

Slovenska policija u 10 sati ujutro u utorak predala je hrvatskoj policiji ubojicu, Josipa Oršuša (40) iz Međimurja koji je teško ranio svoju partnericu, a njezinu sestru ubio. U subotu su ga pronašli u Sloveniji.
Područje je u trenutku predaje bilo čuvano, dva drona su letjela iznad područja, a sve je završeno u nekoliko minuta.
| Foto: Lendavainfo.com
Nalazio se u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Sobota, a sada su ga predali u varaždinski zatvor.
Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa, rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene koju je propucao Josip Oršuš u Međimurju.
On je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora.
