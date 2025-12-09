Obavijesti

TEŠKO RANIO PARTNERICU

FOTO Evo kako su Slovenci predali ubojicu iz Međimurja: Dronovi su čuvali područje

Slovenska policija u 10 sati ujutro u utorak predala je hrvatskoj policiji ubojicu, Josipa Oršuša (40) iz Međimurja koji je teško ranio svoju partnericu, a njezinu sestru ubio. U subotu su ga pronašli u Sloveniji.
Područje je u trenutku predaje bilo čuvano, dva drona su letjela iznad područja, a sve je završeno u nekoliko minuta. | Foto: Lendavainfo.com
