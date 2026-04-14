FOTO Evo što je Mlađan dobacio novinarima kad je stigao na sud

Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi ga mogao zadržati iza rešetaka još desetljećima, u središtu rasprave našla se sporna bilježnica, s "listom za odstrel"
Jedan od najozloglašenijih zločinaca u novijoj hrvatskoj povijesti, trostruki ubojica Srđan Mlađan, ponovno je pod najvišim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu.
Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi ga mogao zadržati iza rešetaka još desetljećima, u središtu rasprave našla se sporna bilježnica, s "listom za odstrel".
Mlađan, koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu, sada se suočava s optužbama da je iz zatvorske ćelije poticao na teška ubojstva i otmice.
Njegov izlazak na slobodu bio je predviđen za svibanj 2027. godine, no ako bude proglašen krivim po novoj optužnici, prijeti mu dodatnih pet do 20 godina zatvora.
Počnite postavljati prava pitanja, ne pitate se zašto je zatvoreno za javnost?, dobacio je Mlađan novinarima okupljenima ispred suda.
Cijeli slučaj u javnost je dospio nakon što je Mlađanov vjenčani kum i bivši cimer iz ćelije, Željko Bijelić, o svemu progovorio u emisiji "Dosje Jarak".
Mlađana su dovele jake snage osiguranja, specijalci, dronovi i policija. Na današnjem ročištu svjedočit će voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković, piše HRT.
Ključni svjedok optužbe, Željko Bijelić, trebao bi svjedočiti idućeg tjedna, također iza zatvorenih vrata.
Mlađanova obrana, s druge strane, inzistira da se kao dokazni materijal pribave sve snimke emisije "Dosje Jarak", uključujući i neemitirane dijelove, a predložili su i saslušanje autora emisije Andrije Jarka.
