FOTO Evo tko je nasilnik koji je pucao po Zagrebu i doma držao bombe i cijeli arsenal oružja

Odlukom Županijskog suda u Zagrebu određen je istražni zatvor za muškarca (25) kojeg povezuju s pucnjavom u dva zagrebačka kvarta.

Radi se o Marinu B., koji je već imao problema sa zakonom. Naime, kako doznajemo, bio je 2021. osuđen na 22 mjeseca zatvora, od čega je 11 mjeseci morao odslužiti, dok je ostatak bio uvjetovan trogodišnjim rokom kušnje. Pucao je po kući poznanika te na zgradu. Osim toga, ima još niz prijava te su mu našli hrpu oružju.

Podsjetimo, zagrebačka policija provela je jučer kriminalističko istraživanje nad njim zbog niza teških kaznenih djela, među kojima su pucnjava iz vatrenog oružja na stambene objekte, prijetnje policijskim službenicima, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te posjedovanje droge.

Prema policijskom priopćenju, on je 24. kolovoza 2025. godine oko 23.15 sati došao na područje Dubrave, gdje je iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba. Stan je u trenutku pucnjave bio prazan, no stakla na prozorima su popucala. Nakon pucnjave, osumnjičeni je pokupio čahure i pobjegao s mjesta događaja. U ovom incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Devet hitaca u kuću u Novom Zagrebu

Nekoliko tjedana kasnije, 10. rujna 2025. oko 2 sata ujutro, osumnjičeni je na području Novog Zagreba došao do kuće u vlasništvu 60-godišnjeg muškarca te iz vatrenog oružja ispalio čak devet hitaca u smjeru pročelja kuće.

Zrna su probila ulazna vrata i dva prozora na katu, dok su se u tom trenutku u kući nalazili vlasnik i članovi njegove obitelji. Unatoč ozbiljnoj opasnosti, nitko nije ozlijeđen. Počinitelj je i ovoga puta pobjegao s mjesta događaja.

Sukob s policijom i prijetnje službenim osobama

Situacija je dodatno eskalirala 15. rujna na području Medveščaka, kada su policijski službenici pokušali privesti osumnjičenika temeljem prethodnih saznanja o njegovim djelima. Kada su mu prišli i izdali naredbu da stane i legne na tlo, muškarac se dao u bijeg. Tijekom potjere, iz svoje torbice je izvadio pištolj marke Walther, koji je bio napunjen i spreman za uporabu, te se okrenuo prema trojici policajaca s oružjem u ruci.

U jednom trenutku, pištolj je spustio prema tlu te ga potom odbacio. Policajci su ga potom svladali uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Tijekom uhićenja, osumnjičeni je policijskim službenicima prijetio smrću.

Pronađeno oružje, eksploziv i droga

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari. U njegovoj torbici i ruksaku policija je pronašla jednu ručnu bombu,dva paketića praškaste tvari nalik na kokain (ukupno 1,30 grama), crnu potkapu tzv. “fantomku”, par rukavica i majicu s kapuljačom, više mobitela, kreditne kartice i određeni iznos novca.

Pretraga kuće na Medveščaku

Sljedećeg dana, 16. rujna, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policija je pretražila kuću na području Medveščaka u kojoj je osumnjičeni neprijavljeno boravio. Kod njega su pronašli jedan pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva te, tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava.