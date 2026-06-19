Nastavlja se uklanjanje nebodera koji je u potpunosti izgorio...
UKLANJANJE NEBODERA
FOTO Evo zašto je postavljena velika zavjesa kod Vjesnika...
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Nastavljeno je uklanjanje preostalih dijelova Vjesnikova nebodera. Ono što je privuklo pozornost javnosti jest velika crna zavjesa koja je postavljena tik uz gradilište.
Kako je objašnjeno riječ je o gumenoj zaštiti koja sprječava širenje krhotina tijekom samog rušenja. Također povećava sigurnost radnika i svih drugih koji je nalaze u samoj blizini.
Iz tvrtke Euroca, objavljeno je da se nastavak uklanjanja nebodera odvija uz inovativna rješenja zaštite i sigurnosti za sve sudionike na gradilištu i u okolici zgrade.
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