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UKLANJANJE NEBODERA

FOTO Evo zašto je postavljena velika zavjesa kod Vjesnika...

Piše 24sata,
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FOTO Evo zašto je postavljena velika zavjesa kod Vjesnika...
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Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nastavlja se uklanjanje nebodera koji je u potpunosti izgorio...

Nastavljeno je uklanjanje preostalih dijelova Vjesnikova nebodera. Ono što je privuklo pozornost javnosti jest velika crna zavjesa koja je postavljena tik uz gradilište. 

Kako je objašnjeno riječ je o gumenoj zaštiti koja sprječava širenje krhotina tijekom samog rušenja. Također povećava sigurnost radnika i svih drugih koji je nalaze u samoj blizini. 

Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik
Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik
Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iz tvrtke Euroca, objavljeno je da se nastavak uklanjanja nebodera odvija uz inovativna rješenja zaštite i sigurnosti za sve sudionike na gradilištu i u okolici zgrade.

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