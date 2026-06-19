FOTO Evo zašto je postavljena velika zavjesa kod Vjesnika...

Nastavljeno je uklanjanje preostalih dijelova Vjesnikova nebodera. Ono što je privuklo pozornost javnosti jest velika crna zavjesa koja je postavljena tik uz gradilište.

Kako je objašnjeno riječ je o gumenoj zaštiti koja sprječava širenje krhotina tijekom samog rušenja. Također povećava sigurnost radnika i svih drugih koji je nalaze u samoj blizini.

Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagreb: Nastavljeno rušenje nebodera Vjesnik | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iz tvrtke Euroca, objavljeno je da se nastavak uklanjanja nebodera odvija uz inovativna rješenja zaštite i sigurnosti za sve sudionike na gradilištu i u okolici zgrade.