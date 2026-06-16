FOTO FBI je izgradio cijeli grad za borbu protiv hakera: 'Ovako nešto ne postoji nigdje drugdje'

U neprestanoj igri mačke i miša između hakera i snaga za provođenje zakona, ključno je da potonji točno znaju s čime se suočavaju. Obično bi to značilo sjedenje u učionici uz nešto praktičnog rada na hakiranom poslužitelju ili prijenosnom računalu. No, američki Savezni istražni ured (FBI) otišao je korak dalje i izgradio cijeli grad kako bi svoje agente održao u formi, piše Tech Radar.

Nazvan "Kinetic Cyber Range", ovaj jedinstveni poligon za obuku prostire se na otprilike dvije tisuće četvornih metara i izgrađen je da bude što realističniji. Smješten unutar golemog hangara u FBI-evom kampusu za obuku u Huntsvilleu, Alabama, ovaj lažni grad sadrži 11 različitih objekata, uključujući potpuno namještene kuće, hotel, podatkovni centar, trgovinu, igraonicu, benzinsku postaju, pa čak i bolnicu. Dizajniran je da oponaša tipičnu američku zajednicu s kojom se agenti mogu susresti bilo gdje u zemlji.

Foto: FBI

Sva poduzeća i tehnologija u ovoj umjetnoj zajednici mogu se hakirati, što polaznicima omogućuje da svoje vještine stave na kušnju u kontroliranom okruženju. Budući cyber istražitelji susreću se s vatrozidima, sustavima e-pošte, direktorijima datoteka i više od 200 fizičkih poslužitelja koji koriste i Windows i Linux sustave, što im pomaže u pripremi za buduće digitalne istrage. Cijeli je sustav dizajniran tako da se osigura da nikakav zlonamjerni softver ili aktivnost ne mogu "pobjeći" izvan sigurnih granica poligona u stvarni svijet.

Odgovor na alarmantan porast cyber kriminala

Osnivanje ovog objekta izravan je odgovor na zastrašujući porast cyber kriminala. Prema izvješću FBI-a, gubici od internetskog kriminala u SAD-u dosegnuli su rekordnih 20,9 milijardi dolara u 2025. godini, što je povećanje od 26 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ransomware se pritom ističe kao najveća prijetnja ključnoj infrastrukturi.

Foto: FBI

Suočeni s tako unosnom industrijom za hakere i prevarante, logično je da organi za provođenje zakona traže što više praktičnog iskustva. Sama teorija pruža samo dio potrebnog znanja, a bez suočavanja sa situacijama iz stvarnog svijeta, agenti FBI-a bili bi korak iza svojih protivnika.

Realistični scenariji pod visokim pritiskom

Polaznici centra sudjeluju u raznim vježbama koje oponašaju stvarne situacije. Jedan od ključnih elemenata obuke je simulacija ransomware napada na bolnicu, gdje sustavi prestaju raditi, prisiljavajući agente da donose brze odluke koje mogu utjecati na javnu sigurnost. Osim tehničkih vještina, agenti prolaze i vježbe igranja uloga koje ih pripremaju za ljudski faktor istrage, od provođenja intervjua s direktorima tvrtki čiji se prostori pretražuju do razgovora s medicinskim osobljem zabrinutim za dobrobit pacijenata. To su scenariji koje je teško, ako ne i nemoguće, u potpunosti replicirati u učionici.

Foto: FBI

David Beachboard, programski menadžer Kinetic Cyber Rangea, opisao je lokaciju za obuku kao "jedinstvenu" na FBI-evom YouTube kanalu.

​- Ne postoji ovakav objekt na svijetu... Ovo je najbliže stvarnosti prije nego što ljudi izađu na teren - rekao je.

Obuka za budućnost digitalnih istraga

Osim FBI-a, objekt koriste i druge agencije poput NASA-e, američke vojske i lokalnih policijskih uprava. Ideja je osposobiti ljude za rad s najnovijim cyber tehnologijama, uključujući softver za dronove, forenziku vozila i Internet stvari (IoT).

Foto: FBI

Prema podacima FBI-a, više od 1400 polaznika prošlo je kroz Kinetic Cyber Range od njegovog otvaranja u veljači 2025. godine. Ovaj FBI-ev poligon za kibernetičku obuku redovito se ažurira kako bi program pokrio sve nove i nadolazeće prijetnje. Kako se akteri prijetnji razvijaju, tako se moraju razvijati i oni koji ih pokušavaju zaustaviti. Nema sumnje da se FBI nada kako će upravo ovaj lažni grad odigrati ključnu ulogu u tome.

*uz korištenje AI-ja

