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FOTO FER zasjao u novom ruhu! Pogledajte obnovljene zgrade vrijedne 70 milijuna eura

Fakultet elektrotehnike i računarstva u četvrtak je otvorio obnovljene zgrade B i C u kampusu u Unskoj ulici čime je značajno podignuta kvaliteta prostora za nastavu, istraživanje, rad i boravak studenata. U radove je uloženo oko 70 milijuna eura. Riječ je o najvećem među 64 projekata obnove obrazovne infrastrukture nakon potresa.
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Zagreb: Svečano otvorenje obnovljenog kampusa FER-a
"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 1

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