FOTO FER zasjao u novom ruhu! Pogledajte obnovljene zgrade vrijedne 70 milijuna eura

Fakultet elektrotehnike i računarstva u četvrtak je otvorio obnovljene zgrade B i C u kampusu u Unskoj ulici čime je značajno podignuta kvaliteta prostora za nastavu, istraživanje, rad i boravak studenata. U radove je uloženo oko 70 milijuna eura. Riječ je o najvećem među 64 projekata obnove obrazovne infrastrukture nakon potresa.
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"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju. |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Zato mi je drago, istaknuo je, da je ovih više od 70 milijuna eura iz različitih izvora, što iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, fonda solidarnosti, državnog proračuna, osiguralo kvalitetne, dostojne uvjete rada na ovom fakultetu koji je obrazovao generacije inženjera.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Oni su izgradili hrvatsku elektroenergetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu, a vi kao današnji profesori i studenti predvodite digitalnu transformaciju i razvoj hrvatske tehnološke industrije", rekao je Plenković.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dodao je da je odluka o uvođenju najviših suvremenih protupotresnih standarda utjecala na cijenu i trajanje obnove.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Izbor je bio vratiti sve u stanje kakvo je bilo što brže i nadati se da neće biti potresa u narednih 1000 godina, ili odabrati skuplje, zahtjevnije u vremenskom smislu, ali sigurnije i dugoročno isplativije rješenje.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Velik dio sredstava za obnovu usmjeren je u jačanje obrazovnih institucija i njihove infrastrukture. Na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije obnovom su obuhvaćena 64 takva projekta, među kojima su fakulteti, srednje i osnovne škole te dječji vrtići.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dekan FER-a Vedran Bilas kazao je da se završetak cjelovite obnove zgrada B i C, ključne faze razvoja kampusa u Unskoj ulici, obilježava u godini u kojoj FER slavi 70. obljetnicu osnutka.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Istaknuo je da je cjelovita obnova bila nužna kako bi se povećala potresna otpornost zgrada, unaprijedila energetska učinkovitost i protupožarna zaštita te osuvremenila cjelokupna infrastruktura.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Ukupna vrijednost ulaganja u prilagodbu sportske dvorane Martinovka te obnovu zgrada B i C oko 70 milijuna eura.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tijekom radova ugrađeno je oko 10.000 tona armiranog betona, izgrađeni su vanjska protupožarna stubišta i olakšan je pristup osobama smanjene pokretljivosti. Oekivana godišnja ušteda primarne energije u obnovljenim zgradama je gotovo 70 posto.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Studenti su dobili pet suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi, s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije za rad i boravak u zgradi C", kazao je Bilas.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dodao je da studenti imaju na raspolaganju više od 1500 mjesta za učenje i rad, dok nastavnici, suradnici i istraživači imaju više od 150 ureda.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Obnova zgrada u Unskoj ulici početna ke faza daljnjeg razvoja kampusa, koji je posljednji put proširen krajem 1980-ih.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Za daljnji korak u razvoju kampusa potrebna je cjelovita obnova zgrade D uz Vukovarsku ulicu, za koju je dokumentacija već neko vrijeme spremna", rekao je.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Kampusu su potrebne i investicije u prostorno proširenje. "Zato Vlada kroz ugovor zajedno sa Svjetskom bankom financira i izradu glavnog projekta rekonstrukcije naše zgrade A", rekao je.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Rekonstruirana zgrada imat će tri podzemne i devet nadzemnih etaža, pet više nego što ima sad.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL