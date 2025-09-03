FOTO Festival FALIŠ otvorili bez incidenata u Šibeniku. Ogroman pljesak dobili brojni policajci

Trinaesti Festival alternative i ljevice FALIŠ otvoren je u srijedu navečer u Šibeniku bez incidenata, uz poruku programskog direktora Branka Sekulića da im je cilj natjerati ljude na promišljanje grada kao humanističke tekovine.

Otvorenje upriličeno na tvrđavi Barone uz policijsko osiguranje prošlo je bez incidenta iako su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na festival od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku.

Prvi dan festivala okupio je brojne posjetitelje među kojima su bili predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić, te glumac i branitelj Leon Lučev, redatelj Vinko Brešan i brojne druge osobe iz javnog života Šibenika i Hrvatske.

Otvorenje Fališ-a, Festivala alternative i ljevice Šibenika | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sekulić je uvodno rekao da nakon svih događanja proteklih tjedana otvaraju festival koji za cilj ima natjerati ljude da promišljaju grad kao humanističku tekovinu, kao nešto u čemu se čovjek može dobro osjećati i kritički promišljati te stvarati nove vrijednosti.

"Grad nije samo nakupina nekakvih građevinskih objekata i prometnica. Grad je prije svega civilizacijska stečevina i hvala svima onima koji su to prepoznali. Slagali se s nama ili ne, FALIŠ već 13 godina zagovara grad kao civilizacijsku stečevinu. Mi nikoga ne tjeramo da misli isto, ali sve tjeramo prema istom cilju, prema istom mišljenju da promišljaju grad“, kazao je Sekulić pred početak programa.

U programu prvog dana festivala na tvrđavi Barone u Šibeniku predstavljena je knjiga „Srebrenica, 30 godina poslije“ uz sudjelovanje Dragana Popovića i Milivoja Bešlina te moderatora Dinka Gruhonjića te projekcija filma „Glasnije od oružja“ Miroslava Sikavice.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Osim sudionika programa FALIŠ-a, ogroman pljesak, na inicijativu jednog od začetnika Festivala alternative i ljevice u Šibeniku Emira Imamovića Pirkea dobili su pripadnici policijskih snaga Policijske uprave Šibensko-kninske koji su osiguravali festival.

Pripadnici Koordinacije braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije u prošlu srijedu su se na konferenciji za novinare javno usprotivili održavanju festivala, smatrajući da vrijeđa dostojanstvo i ugled Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Zatražili su tada da se festival prestane financirati iz gradskog proračuna, Turističke zajednice Šibenika i Ministarstva kulture i medija, te poručili da ne isključuju mogućnost dolaska na sam festival po uzoru na nedavne prosvjede veterana protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu.

Program se nastavlja do 7. rujna na Trgu pape Ivana Pavla II, u centru grada.