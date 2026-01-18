Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VATRENI PAKAO

FOTO Galerija užasa iz Čilea: Požari ubili 16 ljudi, 20.000 evakuiranih iz domova...

Čileanski predsjednik Gabriel Borić u nedjelju je proglasio stanje katastrofe u dvjema regijama na jugu zemlje, nakon što su veliki požari prisilili najmanje 20.000 ljudi na evakuaciju i za sobom ostavili najmanje 16 mrtvih
Wildfire burns in Chile
Prema čileanskoj agenciji za šumarstvo CONAF, vatrogasci su se do nedjelje ujutro širom zemlje borili s 24 aktivna požara, a najveći su izbili u regijama Ñuble i Bío Bío, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje. Regije se nalaze oko 500 km južno od glavnoga grada Santiaga. | Foto: Juan Gonzalez/REUTERS
1/58
Prema čileanskoj agenciji za šumarstvo CONAF, vatrogasci su se do nedjelje ujutro širom zemlje borili s 24 aktivna požara, a najveći su izbili u regijama Ñuble i Bío Bío, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje. Regije se nalaze oko 500 km južno od glavnoga grada Santiaga. | Foto: Juan Gonzalez/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026