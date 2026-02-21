FOTO Geni, geni sinjski! Ivka na slavlju s obitelji proslavila 107. rođendan: 'Naša baka je čudo!'

Život je čudo! I naša baka Ivka je čudo, toliko vitalna i hrabra, a što je sve prošla u životu, govore nam uglas nećakinje, nećaci, prijatelji i drugi članovi obitelji Ivke Brčić. Ona je, pak, s velikim osmijehom ušetala u zagrebački restoran gdje su se svi okupili i dočekali je uz veliki pljesak, na proslavu svoga - 107. rođendana.
Gospođa Ivka rođena je 1919. godine, u selu Tijarici kraj Sinja, imala je još osam sestara i braće. Život ih je rasuo posvuda, kako to već ide, a ona je svoj dom pronašla u Zagrebu. U njezinu životnom vijeku naš svijet je gledao ogromne promjene i revolucije. Ivka je doživjela atentat na Stjepana Radića, strahote II. svjetskog rata, spuštanje čovjeka na Mjesec, hladni rat, tehnološku revoluciju, otkrivanje strukture DNK i antibiotika, Domovinski rat i međunarodno priznanje Hrvatske...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
|
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Najvažnije mi je zdravlje, obitelj i sloga - govori nam uzbuđena Ivka na pitanje koji je njezin recept za dug život.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Njezini namiliji ističu kako prepoznaje svakoga, pita za brojne članove, jako dobro se sjeća događaja važnih za obitelj. Znate li da i danas ide u vrt, govori nam jedna od rođakinja. Ivka živi sa svojom najstarijom kćerkom Brankom, u obiteljskoj kući u Zagrebu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Želja za životom i uredan život, to je najvažnije. Jesenas je zbrinjavala cvijeće u garažu, da ne smrzne mraz. Izuzetno je vitalna. Ja nemam uopće problema s njom, imam problema sa sobom. Ona mi kaže, jesi zaboravila ono, onda ja zaključim, jao jesam - smije se njezina kći Branka, koja ju je dopratila na proslavu i koja je sve i organizirala i koja se toliko požrtvovno brine o svojoj majci.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Kako je uvijek govorila, bavila se svim i svačim i to je održalo u životu. Sad je održava njezin vedri duh i zanimanje za sve, nije potonula. Čim se ona sad priprema za sve i dočekuje sve nas, da dođemo veseli i sretni. Bez obzira na probleme u životu, a imala ih je puno - govore nam Suzana i Gordana, kćeri Ivkinih sestara, te supruga od nećaka.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Ja ipak mislim da su to ti geni dalmatinski, kameni. S obzirom da ona ima 107, mi ćemo do 108! Uvijek ima neke zanimacije. Ali čvrstvo vjerujem da ćemo slaviti i 108. rođendan - smiju se.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ivki je rođendan došla čestitati i najmlađe sestra Mira Špoljarić, koja je napunila 82 godine, a još jedna od živih sestara, s punih 89, je u Njemačkoj.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Inače, lani je, za 106. rođendan, poželjela upoznati gradonačelnika Zagreba. Tomislav Tomašević primio ju je na svečanosti u gradskom poglavarstvu. Ivka je doživjela čak 30 gradonačelnika u Zagrebu. Ove godine Tomašević se ispričao drugim obavezama, ali poslao je dar i cvijeće.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pa ipak, gospođi Ivki najvažnije je da je i na ovaj veliki dan bila okružena veselom, brojnom, složnom obitelji, koja je iz svih dijelova Hrvatske stigla u čestitare.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
