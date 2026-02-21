Obavijesti

GODINE SU SAMO BROJ

FOTO Geni, geni sinjski! Ivka na slavlju s obitelji proslavila 107. rođendan: 'Naša baka je čudo!'

Život je čudo! I naša baka Ivka je čudo, toliko vitalna i hrabra, a što je sve prošla u životu, govore nam uglas nećakinje, nećaci, prijatelji i drugi članovi obitelji Ivke Brčić. Ona je, pak, s velikim osmijehom ušetala u zagrebački restoran gdje su se svi okupili i dočekali je uz veliki pljesak, na proslavu svoga - 107. rođendana.
24SATA Proslava 107. ro?endana Ivke Br?i?, najstarije Zagrep?anke
Gospođa Ivka rođena je 1919. godine, u selu Tijarici kraj Sinja, imala je još osam sestara i braće. Život ih je rasuo posvuda, kako to već ide, a ona je svoj dom pronašla u Zagrebu. U njezinu životnom vijeku naš svijet je gledao ogromne promjene i revolucije. Ivka je doživjela atentat na Stjepana Radića, strahote II. svjetskog rata, spuštanje čovjeka na Mjesec, hladni rat, tehnološku revoluciju, otkrivanje strukture DNK i antibiotika, Domovinski rat i međunarodno priznanje Hrvatske... | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
