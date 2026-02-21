FOTO Geni, geni sinjski! Ivka na slavlju s obitelji proslavila 107. rođendan: 'Naša baka je čudo!'

- Želja za životom i uredan život, to je najvažnije. Jesenas je zbrinjavala cvijeće u garažu, da ne smrzne mraz. Izuzetno je vitalna. Ja nemam uopće problema s njom, imam problema sa sobom. Ona mi kaže, jesi zaboravila ono, onda ja zaključim, jao jesam - smije se njezina kći Branka, koja ju je dopratila na proslavu i koja je sve i organizirala i koja se toliko požrtvovno brine o svojoj majci. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL