Monstrum Vučić natjerao ženu da pred bolesnim djetetom prizna da mu nije majka!
Aleksandar Vučić posjetio je Borski okrug gdje je razgovarao s građanima od kojih su mu neki iznosili svoje probleme. Obratila mu se Gordana i ispričala tužnu priču. No to je tek početak horora koji je izazvao srpski predsjednik.
Žena mu je rekla da ima bolesno dijete koje je četiri puta operirano u Beogradu.
- Liječio se od visokog tlaka i tahikardije. Pije lijekove za tlak i srce. Nikad nismo uzeli pomoć države, već devet mjeseci nisam primila niti jedan dinar od Centra za socijalnu skrb, ništa mi ne govore - rekla mu je žena.
Vučić ju je pitao zna li što Centar za socijalnu skrb zapravo radi.
- Nemojte suditi unaprijed. Važno je da napadnemo i viknemo, a znate li da oni provjeravaju imovinu? - rekao joj je Vučić aludirajući da žena možda nešto mulja, na što je ona odgovorila da je upućena u sve, ali da neke stvari ne može govoriti u sali pred svojim djetetom.
- Nemam, gospodine predsjedniče, nikakvu imovinu. Imam samo kuću u kojoj živimo. Ali čekam nešto četiri, pet godina... Ne mogu vam sad reći detalje, ne pred djetetom. Nikad nismo ništa tražili - rekla mu je Gordana.
No Vučić je bio uporan i žena se na kraju slomila.
- Ja mu nisam majka... Ja sam mu strina. Ne daju mi da ga posvojim. Majka mu je preminula, čuvam ga 13 godina, ispunjavam sve uvjete, a samo mi govore 'bit će, bit će'. Nisam htjela da ovako sazna da mu nisam majka - rekla je žena i počela plakati.
Vučić se, nakon što je praktički natjerao ženu da prizna pred djetetom da mu nije majka, teatralno uhvatio za glavu.
- Dođe mi da plačem s vama. Dat ćemo sve od sebe da riješimo problem. Vi mu jeste majka jer brinete o njemu - rekao je.
