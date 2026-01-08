FOTO Glavni državni odvjetnik na božićnom domjenku skupa s Uskokovim optuženikom

Na božićnom domjenku Srpskog nacionalnog vijeća bio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. I to ne bi bila vijest da predsjednik SNV-a nije Boris Milošević, bivši potpredsjednik Vlade i uskočki optuženik u aferi ‘Po babama i stričevima’.

Optužnica u aferi "Po babi i stričevima" je podignuta u listopadu 2022. godine, potvrđena u ožujku ove godine, a očekuje se kako bi suđenje moglo potrajati godinama. Uz Miloševića, optuženi su Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i Damir Juzbašić.

Zagreb: Primanje u prigodi pravoslavnog Božića priredilo je Srpsko narodno vijeće | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sve je počelo prije četiri godine, spektakularnim uhićenjem tada ministra na dužnosti, Darka Horvata. Bilo je to kišno subotnje jutro kad je policija tad aktivnom ministru Horvatu pokucala na vrata. Premijer Plenković bio je tada vidno uznemiren jer ga nitko nije unaprijed obavijestio da će mu 'dići' ministra. Navodno nije znala ni tadašnja glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. Uskok je akciju, pod vodstvom tadašnje ravnateljice Vanje Marušić, odradio sam s policijom, jer i jesu neovisno tijelo. Tužiteljstvo vjeruje da su od studenog 2018. do prosinca 2018. Horvat, Ana Mandac, Tolušić, Velimir Žunac, Katica Mišković i Boris Milošević zajedno radili na tome da se sredstva namijenjena Programu 'Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na području naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina' dodijele obrtima i tvrtkama za koje su bili zainteresirani, neovisno o tome zadovoljavaju li uvjete natječaja ili ne. Horvat je tako kao odgovornu osobu za provedbu tog natječaja imenovao Anu Mandac. Nakon što u su shvatili da neće biti dovoljno novca u prvom dijelu natječaja, odobreno je još sredstava koji su iskorišteni za 'namirivanje želja državnih službenika'. Tako je Odlukom ministra Horvata dodijeljeno ukupno oko 2 milijuna i 600 tisuća kuna za 20 tvrtki i obrta.

Zagreb: Primanje u prigodi pravoslavnog Božića priredilo je Srpsko narodno vijeće | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad je u pitanju Milošević, tužiteljstvo tvrdi da je od Horvatove pomoćnice Ane Mandac tražio za tvrtku koja se bavi interijerima iz Knina 100 tisuća kuna, za jednog automehaničara 50 tisuća kuna, jedan ugostiteljski ort 100 tisuća kuna, jednu tvrtku iz Voćina 100 tisuća kuna, isto toliko za jedan obrt, za jednu tvrtku iz Daruvarskog Brestovca 100 tisuća kuna, i tvrtku iz Matijevića isto toliko. Dio vlasnika tvrtki i obrta su članovi SDSS-a, a jedan je automehaničar kod kojeg ide Dragana Jeckov, međutim, svi su posvjedočili da nisu nikoga tražili pomoć oko natječaja ili se raspitivali o rezultatima natječaja. Dapače, dio svjedoka je rekao kako prvo nisu dobili ništa na natječaju, pa su ih naknadno zvali u Ministarstvo, a jedan je primijetio da je ugovor drugačiji od onih koje su potpisali poduzetnici koji su dobili novac na natječaju. Jedan je čak svjedočio da je u lošim odnosima s SDSS-om jer se ne slaže s njihovom politikom, a otac mu je član SDP-a. No bratić mu je dožupan u Karlovačkoj županiji, iako ne razgovara s njim zbog politike.

- Glavni državni odvjetnik gospodin Ivan Turudić je pozvan na božićni prijem kao i svi njegovi prethodnici, kao što se i svake godine na prijem pozivaju sve najznačajnije državne, gradske, društvene i vjerske institucije. Čelni ljudi i predstavnici pozvanih institucija se nekad odazovu, a nekad pošalju čestitku i ispriku zbog nedolaska", naveli su. Pitali smo ih i kako komentiraju druženje glavnog državnog odvjetnika s čelnikom SNV-a koji ima USKOK-ovu optužnicu, na što su kratko poručili da je DORH zauzeo stav, a odluka je u rukama suda - rekli su iz SNV-a za Index.