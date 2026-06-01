FOTO Gluhi prijatelji družili su se u rivalskim dresovima: 'Znamo se još od osnovne škole'

Stigli su z svih krajeva Hrvatske, pa čak i Njemačke, ovi su predivni ljudi u dresovima Dinama, Hajduka, Rijeke i Varaždina pokazali kako kilometri ne znače ništa kada su u pitanju cjeloživotno prijateljstvo...

Nismo kao oni navijači koji se mrze i tuku. Mi smo pokazali da prijateljstvo, zajedništvo i poštovanje nemaju granica. Slavili smo do jutra. Jeli smo odojak, janjetinu, razne vrste mesa s roštilja i tortu, ​ovom snažnom porukom javila nam se ekipa gluhih prijatelja koja je za Dan državnosti u Maloj Gorici organizirala susret koji će se još dugo prepričavati.

Prijatelji se poznaju još od školskih dana, a iako ih je život razdvojio na različite adrese, ova proslava dokazala je da kilometri za njih ne znače apsolutno ništa. U Malu Goricu stigli su gosti iz Osijeka, Rijeke, Varaždina, Šibenika, Zagreba, Velike Gorice, Siska, Zaprešića, Petrinje, Gline, Vinkovaca, a neki su na druženje potegnuli čak i iz Njemačke!

Spojili Hajduk, Dinamo, Rijeku i Varaždin

Posebna slika s druženja bila je revija domaćih dresova. Na istom mjestu nosili su se hrvatski kvadratići, ali i obilježja Dinama, Varaždina, Hajduka i Rijeke. Iako na tribinama navijaju za različite klubove, ovi su ljudi pokazali da sportska ljubav i zdravo rivalstvo samo spajaju, a međusobno poštovanje uvijek stoji na prvom mjestu.

Diana i ženska ekipa držale sve pod kontrolom

Iza svake velike fešte i ovoliko gladnih usta stoji puno truda, pa ekipa javno šalje jedno veliko hvala onima najzaslužnijima za organizaciju i pun stol.

- Posebno hvala Diani koja je jako puno radila, kao i svim ženama koje su puno pomogle oko organizacije. Od srca vam veliko hvala na trudu, pomoći i dobroj volji. Bilo je nezaboravno - poručuju na kraju i zahvaljuju svima koji su svojim dolaskom uljepšali ovaj dan.

