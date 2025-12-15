Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POGLEDAJTE!

FOTO Goran je danju i noću radio maketu 'Vlaka u snijegu': 'Puno je eksperimentiranja'

Goran Denac iz Virovitice napravio je realni prikaz iz dječjeg romana. Radio sam danju i noću. Sodu bikarbonu sam iskoristio za snijeg, kaže
24sata Virovitica: Maketa iz filma "Vlak u snijegu"
Zadruga Sloga, Veliko Selo, ponosno piše na vagonu, ovog puta 87 puta manjem od onog iz dječjeg romana ‘Vlak u snijegu’ napisanog davne 1931. To je samo jedan mali detalj bogate diorame, koja je prikazana na jedinstvenoj izložbi ‘Virovitica voli vlakove’ u Virovitici. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/39
Zadruga Sloga, Veliko Selo, ponosno piše na vagonu, ovog puta 87 puta manjem od onog iz dječjeg romana ‘Vlak u snijegu’ napisanog davne 1931. To je samo jedan mali detalj bogate diorame, koja je prikazana na jedinstvenoj izložbi ‘Virovitica voli vlakove’ u Virovitici. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025