FOTO Goran je danju i noću radio maketu 'Vlaka u snijegu': 'Puno je eksperimentiranja'

- Ova diorama prikazuje trenutak kad su djeca iz Lovrakove knjige zapela u snježnom nevremenu te su izašli pomoći otkopati vagon. Postavio sam ih ispred vagona i same parnjače. Dosta je tu detalja, ali i malo umjetničke slobode koja nije direktno vezana za scenu iz filma. No najbolje je to ostaviti samim posjetiteljima da potraže što je sve ‘skriveno’ - priča nam Denac. Za izradu je, osim vremena, trebalo i puno eksperimentiranja. Tako je bio izazov postaviti realističan snijeg. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL