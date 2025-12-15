FOTO Goran je danju i noću radio maketu 'Vlaka u snijegu': 'Puno je eksperimentiranja'

Goran Denac iz Virovitice napravio je realni prikaz iz dječjeg romana. Radio sam danju i noću. Sodu bikarbonu sam iskoristio za snijeg, kaže
Zadruga Sloga, Veliko Selo, ponosno piše na vagonu, ovog puta 87 puta manjem od onog iz dječjeg romana ‘Vlak u snijegu’ napisanog davne 1931. To je samo jedan mali detalj bogate diorame, koja je prikazana na jedinstvenoj izložbi ‘Virovitica voli vlakove’ u Virovitici.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Taj realni prikaz omiljenog dječjeg filma izradio je Goran Denac, autor izložbe i voditelj Društva tehničke kulture “Oto Horvat”. Za posao vrijedan divljenja trebalo mu je, kaže, oko mjesec dana. Radio je i danju i noću, kako je ulovio vremena nakon posla i obiteljskih obaveza.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Ova diorama prikazuje trenutak kad su djeca iz Lovrakove knjige zapela u snježnom nevremenu te su izašli pomoći otkopati vagon. Postavio sam ih ispred vagona i same parnjače. Dosta je tu detalja, ali i malo umjetničke slobode koja nije direktno vezana za scenu iz filma. No najbolje je to ostaviti samim posjetiteljima da potraže što je sve ‘skriveno’ - priča nam Denac. Za izradu je, osim vremena, trebalo i puno eksperimentiranja. Tako je bio izazov postaviti realističan snijeg.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Dosadašnje ideje i trikovi iz maketarstva nisu baš pomogli. Puno je bilo testiranja, da bi na kraju rješenje bilo ispred nosa. Snijeg je, naime, soda bikarbona - smije se Denac dok opisuje svoje djelo dugo dva i široko metar.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Umjesto kredom, kojom je ime zadruge u istoimenom filmu ispisala na vagonu jedna od učenica škole, na ovom prikazu to je odrađeno jednim bijelim markerom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
- Čudili su se zašto to pišemo na vrijednom modelu kompozicije, no kako drukčije prikazati kako je taj vlak iz romana zbilja izgledao. To je vjeran prikaz i parnjače i vagona kakvog su koristili tada - kaže Denac. Društvo im ondje čine i snjegović, djed božićnjak, stara kola, nakupina kukuruza i druge stvari.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
