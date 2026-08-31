STIGLO I UPOZORENJE
FOTO Gori karlovačka tvornica boja, građanima stigao SRUUK!
Najmanje 50 vatrogasaca s 23 vozila i dalje gase objekt tvrtke Nova Chem na području Male Švarče u Karlovcu, koji se proširio i na skladište trgovine Gavranović. - Građane molimo da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati - napisali su iz Grada Karlovca. Uz to, građanima je stiglo i upozorenje SRUUK-a za požar.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu