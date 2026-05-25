FOTO Žestoki ruski udar na Kramatorsk, gore automobili

Auto u plamenu ispred stambene zgrade u ukrajinskom Kramatorsku još je jedan prizor razaranja nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Fotografije s mjesta događaja prikazuju posljedice udara u gradu na istoku zemlje, koji se već mjesecima nalazi pod stalnim pritiskom ruskih napada zbog blizine bojišnice.

Kramatorsk, važan administrativni i logistički centar u Donjeckoj oblasti, više je puta bio meta ruskih projektila i dronova od početka invazije. Najnoviji napad ponovno je pogodio civilna područja, a prizori zapaljenih vozila i oštećenih stambenih objekata dodatno svjedoče o intenzitetu sukoba koji ulazi u petu godinu.

Istodobno, ukrajinski Glavni stožer objavio je najnovije procjene ruskih gubitaka na bojištu, tvrdeći da je Rusija od početka invazije 24. veljače 2022. izgubila oko 1.355.940 vojnika, uključujući više od tisuću stradalih u posljednja 24 sata. Ukrajinska vojska navodi i velike gubitke u vojnoj opremi – gotovo 12.000 tenkova, više od 24.000 oklopnih vozila te desetke tisuća artiljerijskih sustava i dronova.

Te brojke nije moguće neovisno potvrditi, a Moskva rijetko javno objavljuje ažurirane podatke o vlastitim gubicima. Ukrajina, s druge strane, ne objavljuje službene procjene svojih vojnih gubitaka, pozivajući se na operativnu sigurnost.

Rat u Ukrajini i dalje iscrpljuje obje strane, dok se borbe vode na više frontova, a civilna infrastruktura redovito trpi posljedice napada. Napadi na gradove poput Kramatorska pokazuju da, unatoč raspravama o mogućim diplomatskim rješenjima, rat na terenu ne jenjava.