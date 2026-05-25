Obavijesti

News

Komentari 0
Ukrajinci objavili podatke

FOTO Žestoki ruski udar na Kramatorsk, gore automobili

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Žestoki ruski udar na Kramatorsk, gore automobili
4
Foto: Reuters

Kramatorsk, važan administrativni i logistički centar u Donjeckoj oblasti, više je puta bio meta ruskih projektila i dronova od početka invazije

Auto u plamenu ispred stambene zgrade u ukrajinskom Kramatorsku još je jedan prizor razaranja nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Fotografije s mjesta događaja prikazuju posljedice udara u gradu na istoku zemlje, koji se već mjesecima nalazi pod stalnim pritiskom ruskih napada zbog blizine bojišnice.

Kramatorsk, važan administrativni i logistički centar u Donjeckoj oblasti, više je puta bio meta ruskih projektila i dronova od početka invazije. Najnoviji napad ponovno je pogodio civilna područja, a prizori zapaljenih vozila i oštećenih stambenih objekata dodatno svjedoče o intenzitetu sukoba koji ulazi u petu godinu.

Foto: Reuters

Istodobno, ukrajinski Glavni stožer objavio je najnovije procjene ruskih gubitaka na bojištu, tvrdeći da je Rusija od početka invazije 24. veljače 2022. izgubila oko 1.355.940 vojnika, uključujući više od tisuću stradalih u posljednja 24 sata. Ukrajinska vojska navodi i velike gubitke u vojnoj opremi – gotovo 12.000 tenkova, više od 24.000 oklopnih vozila te desetke tisuća artiljerijskih sustava i dronova.

FOTO UŽASA PAKAO U KIJEVU Uplakane cure i starci, zgrade i kuće u plamenu. Jedan mrtav, ozlijeđeno i dijete
PAKAO U KIJEVU Uplakane cure i starci, zgrade i kuće u plamenu. Jedan mrtav, ozlijeđeno i dijete

Te brojke nije moguće neovisno potvrditi, a Moskva rijetko javno objavljuje ažurirane podatke o vlastitim gubicima. Ukrajina, s druge strane, ne objavljuje službene procjene svojih vojnih gubitaka, pozivajući se na operativnu sigurnost.

Foto: Reuters

Rat u Ukrajini i dalje iscrpljuje obje strane, dok se borbe vode na više frontova, a civilna infrastruktura redovito trpi posljedice napada. Napadi na gradove poput Kramatorska pokazuju da, unatoč raspravama o mogućim diplomatskim rješenjima, rat na terenu ne jenjava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U napadu oštećena zgrada u kojoj živi Zelenski
ATENTAT?

U napadu oštećena zgrada u kojoj živi Zelenski

Šteta je nastala uslijed pada krhotina oborenih zračnih ciljeva
Stigao odgovor. Gori kod Moskve. Sprema se novi napad
RAT U UKRAJINI

Stigao odgovor. Gori kod Moskve. Sprema se novi napad

Crpna i otpremna stanica za naftu Vtorovo strateško je infrastrukturno čvorište koje opskrbljuje gorivom Moskovsku oblast
FOTO Kijev ovo ne pamti. Nema kvarta koji nije pogođen. Zelenski obilazi štetu
RUSKA ODMAZDA

FOTO Kijev ovo ne pamti. Nema kvarta koji nije pogođen. Zelenski obilazi štetu

Ruski kombinirani zračni napad na Kijev i Kijevsku oblast koji je uključivao lansiranje balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik" (uz masovnu podršku više od 600 dronova i oko 90 ostalih projektila) ostavio je teške posljedice na glavni grad i okolna područja. Prema službenim podacima ukrajinskih dužnosnika, hitnih službi i međunarodnih promatrača, epilog ovog silovitog udara je četvero mrtvih, 100 ranjenih diljem Ukrajine, među njima i djeca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026