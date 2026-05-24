RAT U UKRAJINI

Stigao odgovor. Gori kod Moskve. Sprema se novi napad

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinske snage izvele su uspješan napad bespilotnim letjelicama na crpnu stanicu za naftu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti tijekom noći 24. svibnja, izvijestila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU).

Crpna i otpremna stanica za naftu Vtorovo strateško je infrastrukturno čvorište koje opskrbljuje gorivom Moskovsku oblast. Stanicom upravlja Transneft, ruski državni monopol za naftovode, a ona pumpa sirovine iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima.

Postrojenje također opskrbljuje gorivom glavne ruske zračne luke, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u blizini Moskve.

Operateri dronova elitne postrojbe Alfa SBU-a ciljali su stanicu Vtorovo tijekom noći, djelujući po nalogu predsjednika Volodimira Zelenskog, izvijestio je SBU sljedećeg jutra.

Napad je pogodio crpnu stanicu, uzrokujući požar velikih razmjera na površini od 800 četvornih metara.

Napad SBU-a uslijedio je iste noći kada je Rusija zasula Kijev i okolnu regiju stotinama dronova i desecima projektila, uključujući balističku raketu srednjeg dometa (IRBM) Orešnik, u jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od početka rata punog razmjera.

Masovni napad oštetio je domove, ključne vladine zgrade, muzeje i drugu civilnu infrastrukturu, pri čemu su poginule četiri osobe, a gotovo 100 ih je ozlijeđeno.

"Za razliku od neprijatelja, koji namjerno napada civilnu infrastrukturu i mirne ljude, Ukrajina udara samo na vojne i strateške ciljeve povezane s osiguravanjem ruske agresije", priopćio je SBU. Ukrajina redovito napada ruska naftna postrojenja i vojne objekte oružjem dugog dometa iz domaće proizvodnje. Kako se ukrajinska vlastita proizvodnja dronova širila i unaprjeđivala, tako je rasla i njezina sposobnost da ometa rusku proizvodnju goriva, zrakoplovne operacije i izvoz.

"SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će se povećavati. Naše dugometne sankcije nastavit će djelovati", izjavio je Jevhenij Hmara, šef SBU-a.

