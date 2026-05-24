Šteta je nastala uslijed pada krhotina oborenih zračnih ciljeva
ATENTAT?
U napadu oštećena zgrada u kojoj živi Zelenski
Zgrada u ulici Hruševskog 9a u Kijevu, u kojoj se nalaze stanovi predsjednika Volodimira Zelenskog i sankcioniranog biznismena Timura Mindiča, oštećena je tijekom noćnog napada. Kako prenosi Ukrainska Pravda, šteta je nastala uslijed pada krhotina oborenih zračnih ciljeva.
Oštećen je i susjedni poslovni centar Summit. U noći na 24. svibnja neprijatelj je izveo masovni kombinirani udar, upotrijebivši, prema podacima Zračnih snaga, 90 projektila i 600 bespilotnih letjelica različitih tipova, uključujući i „Orešnik”.
