Šibensko-kninski Centar 112 dojavu o požaru dobio je u 11.18 sati. Vatrogasci su na terenu s deet vozila, a požar još uvijek nije ugašen
VATROGASCI NA TERENU
FOTO Gori u Đevrskama, požar raslinja gasi i kanader MORH-a
U tijeku je angažiranje jednog PP zrakolova Canadair CL-415 na požaru na području Đevrske u Šibensko-kninskoj županiji, objavilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na profilu na X-u.
Od Centra 112 šibensko-kninske županije doznajemo da su dojavu o požaru na otvorenom prostoru dobili u 11.18 sati. Na terenu su vatrogasci s deset vozila te vatra još uvijek nije ugašena. Više detalja u ovom trenutku nije poznato.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+