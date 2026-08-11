FOTO Gorjela drvena kuća, vatra se proširila na auto i dio šume, muškarac završio u bolnici

Zagrebačka policija izvijestila je o požaru koji je jučer, 10. kolovoza oko 10.45 sati, izbio u Ulici Vranov dol u Jastrebarskom. Iz zasad neutvrđenog razloga izbio je požar drvene kuće u vlasništvu 88-godišnjaka, koji se proširio na parkirani osobni automobil Ford zagrebačkih registarskih oznaka te dio obližnje šume. U kući se za vrijeme požara nalazio 88-godišnjak kojega su prevezli u Kliniku za Traumatologiju u Zagrebu gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Požar su ugasili vatrogasci, a visina materijalne štete još nije utvrđena. Više detalja trebalo bi se znati nakon današnjeg očevida.

O požaru su izvijestili i vatrogasci iz DVD-a Jastrebarsko.

- U prijepodnevnim satima izašli smo na požar kuće koji je zahvatio i okolnu šumu. Na intervenciji smo sudjelovali s 5 vatrogasaca i 3 vozila. Na intervenciji su sudjelovali i članovi DVD Plešivica, DVD Gornja Reka i DVD-a Vranov Dol - napisali su na društvenoj mreži.