DRAMA NA SICILIJI

FOTO Grad u Italiji visi s litice: Ljudi uzimaju najbitnije iz kuća, jedna gospođa uzela kip Gospe

"Kritično", "Zastrašujuće", "Nešto iz noćnih mora", "Apokaliptično"... Tako talijanski mediji i dužnosnici opisuju situaciju u gradu Niscemiju na Siciliji, gdje je nakon snažne oluje pokrenuto golemo klizište duljine četiri kilometra...
