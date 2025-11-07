SKANDAL Grafiti s porukama mržnje prema Srbima u Splitu!

Grafiti s porukama mržnje usmjerene prema Srbima osvanule su u petak ujutro, 7. studenog, na zgradi školske dvorane na splitskim Plokirtama, piše Dalmacija Danas. Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo U.

Podsjetimo, grupa maskiranih muškaraca odjevenih u crno upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta trebali održati Dani srpske kulture. Sudjelovali su umirovljenici i mladi.

Foto: Dalmacija Danas

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta dobili su jednomjesečni istražni zatvor. Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja te povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. U istražni zatvor su završili zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Kako se neslužbeno doznaje, privedeni su uglavnom davali svoju obranu.

Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestero u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina.

Foto: Dalmacija Danas

Svi oni se dovode u sumnju da su u ponedjeljak predvečer ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je, u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", trebalo početi obilježavanje Dana srpske kulture, te zatražili od prisutnih da napuste prostoriju.

Osmero članova KUD-a iz Novog Sada, uglavnom mlađih osoba, te drugi sudionici mirno su napustili gradski kotar. Cijeli slučaj je prijavljen policiji. Svjedoci su rekli kako je riječ o većoj grupi muškaraca koji su bili odjeveni u crno, a neki od njih su bili zamaskirani.