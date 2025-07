FOTO Gužve na A1: Na Lučkom i Demerju kilometarska kolona, nesreća kod Donje Zdenčine

Dok je ujutro bila gužva u smjeru mora, u popodnevnim satima gužva je nastala na A1 kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Kako su priopćili iz Hrvatskog autokluba (HAK), kolone su duge oko jedan kilometar.

Foto: HAK



Gužve su na cestama i autocestama cijeli dan, pojačan je promet u smjeru mora, ali i obrnuto, gužva je i na cestama prema unutrašnjosti, kao i na graničnim prijelazima.

Zbog prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se usporeno, izvijestio je HAK.

Foto: HAK

Foto: HAK

Foto: HAK

Kolone u smjeru mora

MUP je helikopterom snimio velike kolone od Bosiljeva do Karlovca u 9:15 sat i na čvoru Lučko u 9:10 sati. S obzirom na to da je srpanjski vikend masa ljudi je krenula na more. Gužve su bile od ranog jutra. Tako je kolona iz smjera Buzina u 08.00 bila osam kilometara, a iz smjera Jankomira oko dva km. Pojačan je bio i priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjera mora iz smjera Buzina (A3).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Gužve u prometu iz zraka | Video: MUP