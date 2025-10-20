Obavijesti

FOTO Gužve na autocestama: Kolona zbog nesreće na A3, magla smanjuje vidljivost!

Foto: HAK

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Dodaju da su nastale gužve na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Foto: HAK

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Zbog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između naplate Zaprešić i čvora Zabok u smjeru Krapine vozi se uz ograničenje brzine.

Foto: Google Maps

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Također su gužve na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko tri kilometra.

